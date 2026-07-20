"El objetivo siempre es ayudar al tenis español"

Marcos García, director del Open Ciudad de Pozoblanco, el primer ATP Challenger andaluz de la temporada hace balance de una edición complicada y destaca lo mucho que estos torneos hacen para el crecimiento que está experimentando el tenis en España

Coincidiendo con ese breve periodo de tierra batida en el circuito ATP, Pozoblanco acoge el único torneo ATP Challenger de pista rápida que se juega fuera de Norteamérica en la semana posterior a Wimbledon y al que, todos los años, suelen acudir los especialistas en esa superficie que aún no han dado el salto a la gira americana.

En la edición 2025 sirvió para que Rafa Jódar se mostrara en España antes de dar su gran salto y, sobre todo, para que Dani Mérida ganara el primer ATP Challenger de su carrera. Si ellos fueron las sensaciones españolas en esa edición, en este 2026, otros dos jóvenes españoles han dado que hablar: Alejo Sánchez Quilez e Izan Almazán.

En una edición complicada por su coincidencia con el tramo final del Mundial de fútbol, el Open Ciudad de Pozoblanco ha logrado salir adelante con éxito y se ha encontrado con la mejor final, entre el luxemburgués Chris Rodesch y el bielorruso Ilya Ivashka, que podía esperar. Ganó el centroeuropeo en un 'tie break' del tercer set de infarto.

Sobre todos estos aspectos hablamos con Marcos García, director de este ATP Challenger de Pozoblanco, el primero de los dos que se celebran en Andalucía en este 2026.

- ¿Qué balance hace del Open Ciudad de Pozoblanco 2026?

El balance que hago es bastante positivo, porque hemos tenido un cuadro muy duro, tanto de previa como de cuadro final. Creo que de los mejores de los últimos años. El nivel tenístico que hemos visto ha sido muy alto.

También hemos tenido suerte de que nos han respetado las temperaturas, porque si hubiésemos las temperaturas que teníamos los días anteriores habría sido complicado jugar. De todas formas hemos empezado más tarde que otros años, a las 18:30, y a las 19:00 los últimos días. Tanto para la organización como para los jugadores ha sido más positivo.

- Lo más difícil tal vez ha sido lidiar con el Mundial de fútbol... ¿Se ha notado?

A nivel de público ha estado muy bien, a pesar de que tuvimos que ajustarlo todo el martes, cuando jugó las semifinales España, ya que no teníamos más remedio que cortar los partidos a la hora del comienzo. Pero durante la semana ha venido mucho público, por lo que estamos muy contentos con el resultado que hemos tenido.

- ¿Que España estuviera ahí lo complicó todo?

Con el fútbol es muy difícil competir y más cuando España está luchando por ser campeona del mundo. Con España sólo hemos tenido un día que nos ha perjudicado y la final se puso a partir 22:45 con vistas a que el público pudiera quedarse a ver la final del Open. Había una serie de opciones, la menos mala era esa. Por las temperaturas que tenemos no podemos jugar a las 11 o 12 de la mañana. Y con la nueva normativa de calor también es imposible jugar a esas horas o muy temprano.

- En lo que respecta a la competición, destaca lo ofrecido por los tenistas españoles, donde dos de los cuatro que competían alcanzaron los cuartos de final.

Hemos tenido suerte porque dentro del cuadro no entraron muchos directamente. Y sí han podido jugar gracias a los wild cards que ha concedido tanto la federación como la organización, con el objetivo siempre de ayudar al tenista andaluz y español con las promesas que están saliendo. Han ido pasando rondas, se han metido dos en cuartos y los campeones de dobles también eran españoles, por lo que también ha habido suerte en ese aspecto.

- Ha elogiado en más de una ocasión el apoyo de las federaciones española y andaluza y su apuesta en los últimos años.

El apoyo es buenísimo para el Open, porque sin él no podríamos realizar un torneo de esta categoría. Antes no apoyaban este tipo de torneos, pero la Federación cambió el sistema de apoyos a cosas que hacían y uno de ellos ha sido promocionar los Challengers. Y, a cambio, hay plazas de wild cards para los jóvenes españoles. También está la apuesta de la ATP por los Challengers. Parte del presupuesto lo soporta eso.

- ¿Cree que la aparición en la elite de más jugadores españoles en los últimos meses puede ser fruto de ese cambio de mentalidad?

Para los tenistas españoles es muy importante que se puedan quedar en nuestro país y que puedan jugar en estos Challengers sin tener que salir al extranjero. Eso también repercute para ellos en el coste económico de tener que salir fuera. Es muy difícil entrar en estos cuadros si no tienes una serie de puntos. Y jugar estos torneos les permite coger algunos puntos y empezar a entrar en otros cuadros, en previas y meterse en el circuito, que es importante para ellos.

- En 2025 fueron Rafa Jódar y Dani Mérida, este año Sánchez Quílez y Almazán...

La política que lleva la Federación está ayudando a que estos chavales puedan tener sus oportunidades y el nivel de los jugadores españoles que hemos tenido y que tienen 18 o 20 años es muy bueno. Vi a Izan Almazán y me quedé impresionado por su nivel de juego. Le puede hacer sombra a cualquiera de los 150 mejores del mundo.

- ¿Qué supone para los aficionados españoles la presencia de los torneos Challengers?

Es un acercamiento al tenis profesional. Antes teníamos tres o cuatro torneos importantes y ahora hay muchos Challengers, que acercan al público al tenis profesional y se puede ver el nivel de juego que hay en estos torneos. Es un aliciente muy importante para el público.