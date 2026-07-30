Rafa Jódar roza el Top-10 camino de Turín tras doblegar a un mito en Washington

El tenista español se mete en cuartos de final del ATP 500 de Washington tras derrotar a Kei Nishikori y ahora le espera Lorenzo Musetti

Rafa Jódar ha empezado con fuerza la gira norteamericana en pista rápida y con un triunfo en el ATP 500 de Washington ante el ex Top-4 Kei Nishikori acecha los diez primeros puestos de la Race. El tenista madrileño doblegaba por 6-3 y 6-2 al veterano tenista japonés, que se retira este año y que había logrado su mejor resultado en muchos meses.

"Fue un partido horrible para mí", reconocía un Nishikori que jugaba como invitado y que quería despedirse mejor de un torneo del que fue campeón en 2015. Todo estaba listo para un adiós, no en vano, su triunfo en primera ronda era el primero en 14 meses en el ATP Tour, pero al menos, el japonés quería decir adiós con una mejor imagen.

Rafa Jódar no le dio opción. La igualdad sólo se mantuvo durante cinco juegos, pero a partir del quinto, en el que el de Leganés rompió el saque de su rival, ya sólo hubo un tenista en la pista. Aún así, Nishikori no se rindió y tuvo dos bolas de 'break' en esta manga.

Un partido muy serio de Rafa Jódar

En la siguiente, Jódar abrió rompiendo el saque del medallista olímpico en Río 2016 y volvió a romper en el quinto juego. Con 4-1 y servicio, le bastó con mantener su turno de saque para apuntarse el partido. Y eso que Rafa Jódar no cuajó el mejor partido y cometió demasiados errores no forzados (24) para la exigencia que le había puesto su rival.

El jugador español estuvo muy agresivo en todo momento y eso propició esos errores, aunque también los 11 puntos ganadores con los que acabó el partido. Quiso llevar la iniciativa y lo logró. El triunfo le mete de lleno en la lucha por las ATP Finals, ya que le sitúa entre los 15 mejores del mundo de este año y le pone a dos victorias de acabar la semana entre los diez primeros.

Ante Musetti, Jódar buscará sus terceras semifinales del año

La primera de ellas tendría que ser ante Lorenzo Musetti, que esta volviendo por sus fueros en Washington tras muchos meses de suplicio. El tenista italiano superó en tres sets a australiano Aleksandar Vukic (6-3, 5-7 y 6-3) y se citó con un Jódar al que aún no se ha enfrentado.

De ganar a Musetti, Jódar superaría en la clasificación del Camino a Turín a los norteamericanos Taylor Fritz y a Frances Tiafoe, y se situaría muy cerca del que fuera su rival el martes, Arthur Fils. Todos ellos cayeron en primera ronda en el ATP 500 de Washington. Ahí, Rafa Jódar ha alcanzado por sexta vez en lo que llevamos de temporada la ronda de cuartos de final. La vez anterior que lo hizo en un ATP 500 (Conde de Godó), alcanzó las semifinales...