Carlos Alcaraz no entiende de lesiones, así machaca ya la bola

El murciano ha subido un video para avisar a sus rivales y para motivar a todos sus seguidores. La gira sobre pista dura ya le espera

Hasta ahora, Carlos Alcaraz había dado pocas muestras de que su recuperación iba por buen camino. Las distintas protecciones en su muñeca derecha, el secretismo en torno a su parte médico o los entrenamientos sin raquetas habían hecho pensar que igual su regreso en 2026 iba a ser incluso complicado.

Muchos expertos han salido estos meses aconsejándole que se tome su recuperación con toda la calma necesaria porque de ella puede depender su carrera deportiva, por la zona afectada que es, que no es otra que su arma más poderosa.

Los más negativos incluso se han atrevido ya a decir que ya jamás volverá a ser el de antes, que tendrá que adaptar su juego por el miedo a volverse a lesionar.

Sin embargo, el murciano ha dicho basta. Y a través de sus redes sociales ha publicado un video con el que ha empezado a meter miedo a sus rivales y a motivar a todos sus seguidores. Jannik Sinner le pidió encarecidamente que regresara lo antes posible tras ausentarse en Roland Garros y en Wimbledon. Pues Carlos ya está de vuelta. Y parece que su lesión ya está olvidada. Al menos, a juzgar por estas imágenes.

En ellas se aprecia un aumento notable de la intensidad en sus golpes, sobre todo con su muñeca derecha, la misma que se lesionó el pasado mes de abril en el Conde de Godó de Barcelona. Hasta un total de doce derechas, seis de ellas invertidas, salen en este fragmento de su último entrenamiento.

La gira sobre pista dura ya ha comenzado, si bien su punto de mira está puesto en el Masters 1000 de Cincinnati y el US Open. No le ha dado tiempo de estar para Washington ni en Montreal. Eso sí, antes tiene previsto pasar un examen en dicha superficie pero al aire libre. Dicho entrenamiento será quien emita el veredicto definitivo para participar en ambos certámenes.

“Ahora vuelta al ruedo”, con este comentario en dicho video ha hecho que las primeras reacciones no se hayan hecho esperar, ya que el circuito le ha echado de menos todo este tiempo. Un tiempo que ha aprovechado Alexander Zverev para 'robarle' hasta su plaza de número dos del mundo.Y es que desde que se retirara en Barcelona, el de El Palmar se ha perdido el Mutua Madrid Open, el Masters 1000 de Roma, Roland Garros, el ATP 500 de Queen’s, Wimbledon y el Masters 1000 de Canadá.

O lo que es lo mismo, siete torneos en cuatro meses que le ha hecho perder la friolera de 4.800 puntos. Y por si fuera poco, ahora en esta gira le toca defender 3.000 (Cincinnati y US Open).

Tanto él como su equipo tienen claro que van a ir a por todas en ambos torneos, pero en cuanto note la mínima molestia pararán, sea el momento que sea.

Y para octubre ya tiene planes Carlos Alcaraz

El torneo de exhibición de tenis 'Six Kings Slam' celebrará su tercera edición entre el 21 y el 24 de octubre en Riyadh (Arabia Saudí) y ya ha confirmado la presencia de Jannik Sinner, que defiende título, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz y Alex de Miñaur.

Sinner, campeón de las dos ediciones hasta ahora disputadas, es uno de los grandes atractivos, así como un Alcaraz que no juega desde la gira de tierra, pero que ha sido subcampeón en las dos finales que se llevó el italiano.

"Estoy contento de estar de vuelta en Riyadh para defender mi título otra vez. Es un evento genial con una atmósfera increíble", declaró el italiano a los organizadores. "Es un privilegio ser parte de un evento tan único junto a algunos de los mejores jugadores del mundo", añadió el español.