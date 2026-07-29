Rafa Jódar - Kei Nishikori: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de octavos de Jódar en Washington

Tras vencer a Arthur Fils, Rafa Jódar se enfrenta a todo un finalista de Grand Slam y medallista olímpico, como Kei Nishikori

El regreso de Rafa Jódar casi un mes después de su derrota ante el japonés Shintaro Mochizuki en Wimbledon no ha podido ser más ilusionante. El tenista madrileño superó al siempre complicado Arthur Fils en el ATP 500 de Washington y se metió en octavos de final, donde le espera el nipón Kei Nishikori.

El tenista asiático, que se retira este año, juega el torneo norteamericano gracias a un 'wild card' y llevaba más de un año sin ganar un partido en el ATP Tour. Remontó ante el chino Juncheng Shang y ahora que medirse a uno de los jóvenes que vienen pisando fuerte en el circuito. "Tengo ganas de jugar contra Jódar. Es un jugador muy potente, rápido, que viene subiendo y alguien contra quien me apetece jugar. Es joven y nunca me he enfrentado a él, así que supone una buena oportunidad para mí", indica el ex número 4 del mundo.

Para Jódar será una oportunidad de enfrentarse a uno de los clásicos en el circuito. El tenista madrileño ha podido jugar este año con Jannik Sinner o con Alexander Zverev, pero no con alguien de la vieja guardia, como Djokovic, Wawrinka o el propio Nishikori, de ahí que también vaya a poder servirle de experiencia.

El tenista español se metería entre los 15 mejores de la Race to Turín si gana a Nishikori y, de seguir ganando, se convertiría en un serio aspirante a las ATP Finals, de las que le separan menos de 500 puntos.

¿A qué hora se juega el Rafa Jódar - Kei Nishikori?

El partido entre Rafa Jódar y Kei Nishikori correspondiente a la segunda ronda masculina del ATP 500 de Washington 2026 tendrá lugar este jueves 30 de julio. El encuentro se disputa en el último turno de la pista central, tras el encuentro que disputen la norteamericana Ashley Krueger y la japonesa Naomi Osaka, que arranca no antes de las 00:30 horas -hora peninsular española-, por lo que el encuentro de Jódar difícilmente llegará antes de las 2:30 horas de la próxima madrugada en España.

Dónde ver por TV y online el partido de Rafa Jódar en Washington 2026

Movistar Plus+ es la cadena que tiene los derechos del este ATP 500 de Washington y es la que retransmita los partidos de este torneo a través de sus dos canales. En este caso, el duelo entre Rafa Jódar y Kei Nishikori lo televisará a través de M+ Deportes.

En ESTADIO Deportivo les daremos cumplida cuenta de todo lo que acontezca en esta edición de Roland Garros, con especial atención a lo que hagan los tenistas españoles.