Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el amistoso Betis - Lyon

Cuarto 'bolo' estival de los verdiblancos, que ganaron al Sportfreunde Lotte y al Recreativo de Huelva, pero cayeron en Granada, los dos últimos por la mínima; semana de dos compromisos en la provincia vecina

El Real Betis, que celebra durante casi toda esta semana en Marbella su segundo 'stage' de pretemporada, jugará dos encuentros amistosos. Acabará el próximo sábado 1 de agosto la citada concentración tras visitar el Municipal de La Línea, donde se medirá con la UD Almería a partir de las ocho tarde. Este miércoles 29 de julio, en la misma franja, los verdiblancos participarán en el Trofeo Ciudad de La Línea en el mismo escenario de la localidad campogibrltareña contra el Olympique de Lyon. Aún se negocia un octavo duelo.

Con la reciente incorporación del mediocentro Álvaro Fidalgo tras su participación en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México con el 'Tri', sólo resta el regreso de otros dos internacionales heliopolitanos: el delantero Juan Camilo 'Cucho' Hernández, que lo hará el próximo lunes 3 de agosto para montarse en el avión rumbo a Irlanda; y el mediapunta Giovani Lo Celso, que lo hará en principio el lunes 10-A, tras clasificarse con Argentina para la final de la magna cita balompédica.

Real Betis - Olympique Lyonnais: el árbitro

El colegiado designado para dirigir la contienda es el sevillano Abraham Gutiérrez Perera, habitual en Segunda RFEF. Tiene 33 años y lleva desde la temporada 2022/2023 en la citada categoría.

Real Betis - Olympique Lyonnais: fecha y hora del partido amistoso de pretemporada

El choque amistoso de pretemporada en el Municipal de La Línea arrancará a las 20:00 horas de este miércoles 29 de julio de 2026, cuando en la localidad campogibraltareña se esperan cielos parcialmente cubiertos, con escasa probabilidad de lluvia (7-9%) y con una temperatura calurosa, entre los 25º del arranque y los 24º del epílogo. Soplarán vientos del E de unos 12-13 km/h.

Real Betis - Olympique Lyonnais: canal y dónde ver por TV en directo

El choque entre los heliopolitanos y 'Les Gones' será retransmitido en directo por la TV oficial del club bético (RTV Betis a través de la app, el canal de Youtube, la TDT, el dial 141 de Orange TV y el dial 317 de Vodafone TV), así como en francés por la plataforma y app OLPlay del Olympique Lyonnais.

Real Betis - Olympique Lyonnais: dónde seguirlo online en directo

ESTADIO Deportivo les ofrecerá toda la información relevante que deje la hora previa al encuentro entre verdiblancos y blanquiazules. Además, realizará una narración en directo del choque con un minuto a minuto que podrá seguirse en su web (www.estadiodeportivo.com) a través del siguiente enlace. Asimismo, tras el final del duelo en el Municipal de La Línea, continuará con la cobertura ofreciendo la crónica del encuentro, así como las posibles reacciones de algún protagonista heliopolitano.