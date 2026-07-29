Encargo popular a Hummel tras el éxito de un diseño calcado para el Sunderland

Oleada de elogios a la firma danesa por la equipación conmemorativa de la FA Cup ganada por los de Tyne y Wear en 1937 y reacción de muchos aficionados verdiblancos para que desde Aarhus tomen nota ante la inminencia del 120º aniversario fundacional

El Real Betis cumplirá oficialmente el próximo año, más concretamente el 12 de septiembre de 2027, la friolera de 120 años de vida. Una efeméride para la que seguro que se preparan homenajes desde el club, empezando por una equipación conmemorativa en la que ya se debe estar trabajando para que los resultados lleguen a tiempo. Precisamente, Hummel acaba de presentar una camiseta perfecta que puede servir como referencia: la que recuerda la FA Cup conquistada por el Sunderland en 1937 y que ha recibido elogios por doquier. También de aficionados verdiblancos, que piden en masa que la firma danesa haga algo parecido con su equipo.

Se trata de un diseño sencillo, limpio (la versión bética tendrá que lucir irremediablemente publicidad en el pecho, que sí podría adaptarse en lo que a gama cromática se refiere llegado el caso), con cuello americano y doble botón. A los de la ciudad portuaria les funciona el contraste con calzón negro porque es su indumentaria habitual, aunque en La Cartuja y antes en el Benito Villamarín ya lo han lucido en otros ejercicios, justamente el pasado y en la Copa del Rey el año de su conquista (2022). Gana la versión con manga larga. El logo de Hummel está en negro, el escudo va bordado y los 'chevrons' de los hombros están ocultos (tramados) por ser del mismo color.

Próximas efemérides en verdiblanco

Aparte del 120º Aniversario fundacional en 2027 (ya se ha anunciado una dedicada a la generación del 27), el Real Betis cumplirá en 2030 idéntica efeméride de la primera vez que lució sus actuales colores verdiblancos. Fue en noviembre de 1910 en el amistoso con el que se inicia la temporada 1910/1911 frente al Betis Football Club. Fue Manuel Ramos Asensio quien gestionó la llegada de esas prendas en barco procedentes de Escocia. Ya para 2035 sería el centenario del primer y único título de Liga, del que se celebraban el año pasado 90 años.

La tercera del próximo curso, pendiente

Presentadas la primera indumentaria verdiblanca (que se lució en el último partido de LaLiga 25/26 contra el Levante UD) y una aplaudida segunda verde en dos tonalidades en homenaje a dos mantos de la Macarena y la Esperanza de Triana, que recuerda también a la malograda Sandra Peña, resta por conocerse para esta temporada la tercera equipación, que, según las filtraciones, será 'neroazzurra' con detalles en verde lima, convirtiéndose como de costumbre en la más rompedora. Le gusta innovar al club de Heliópolis con esta prenda, que ha rememorado la aurinegra y la azul completa de sus orígenes.