El Betis presenta una nueva camiseta por el centenario de la Generación del 27

El Real Betis, tras el convenio firmado con la Universidad de Sevilla, le dedicará un partido de la próxima temporada al Centenario de la Generación del 27 y este lunes han presentado la camiseta conmemorativa

La Fundación Real Betis y la Universidad de Sevilla presenta la camiseta conmemorativa por el aniversario de la Generación del 27.RBB

El Real Betis, a través de su Fundación, ha alcanzado un acuerdo con la Universidad de Sevilla para suscribir un convenio de colaboración para "desarrollar iniciativas conjuntas" con motivo del Centenario de la Generación del 27.

Entre ellas destaca, sin duda, el partido de la próxima temporada que le dedicará a este movimiento literario tan trascendental para la cultura universal para conmemorar su aniversario.

De este modo, el club ha anunciado que en dicho encuentro los jugadores lucirán "unas camisetas conmemorativas inspiradas en la Generación del 27 y se creará contenido en redes sociales con el objetivo de aprovechar el enorme poder de difusión y alcance social del fútbol y de una entidad como el Real Betis, cuya capacidad para conectar con públicos muy diversos convierte al deporte en una herramienta de divulgación cultural".

Presentación de la camiseta conmemorativa por el aniversario de la Generación del 27

Así las cosas, el Betis presentó la nueva camiseta la mañana de este lunes, en la firma de este convenio de colaboración que se ha llevado a cabo en el Rectorado de la Universidad de Sevilla y que ha contado con la presencia de varias personalidades.

Así, el Betis ha estado representado por Rafael Gordillo, presidente de la Fundación Real Betis Balompié; Carlos González de Castro, vicepresidente; Rafa Muela, gerente; Manolo Rodríguez, patrono; y Julio Jiménez Heras, director de Presidencia del Club.

"Para nosotros es un orgullo colaborar con la Universidad de Sevilla en un proyecto tan importante como el Centenario de la Generación del 27. El Real Betis tiene una enorme capacidad para llegar a muchísima gente y creemos que dedicar un partido a esta efeméride, además del resto de acciones que realizaremos, es una manera muy especial de acercar la cultura y el legado de la Generación del 27 a nuevas generaciones", señaló Rafa Muela.

Promoción de numerosas actividades con la participación del Betis

Por su parte, la rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, se mostró muy agradecida con la colaboración del Betis y con las múltiples actividades que se realizarán de forma conjunta, lo que considera "un gran éxito desde el punto de vista divulgativo".

De este modo, el club, mediante un comunicado, destaca que "entre las iniciativas incluidas en el convenio destacan también la participación de protagonistas del Real Betis en un diálogo abierto sobre literatura y lectura en la Facultad de Filología, la colaboración en el congreso internacional 'Recuérdalo a otros. En torno al 27: nuevas aproximaciones críticas', así como la incorporación de contenidos específicos sobre la Generación del 27 en el proyecto de clubes de lectura que desarrolla la Fundación Real Betis Balompié junto con la Fundación José Manuel Lara cada temporada con alumnos de colegios e institutos sevillanos".