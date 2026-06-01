El siguiente paso de los máximos accionistas del Sevilla en plena guerra con Sergio Ramos: "Se tomarán decisiones difíciles"

Las grandes familias tenedoras anuncian que este lunes se han retomado contactos con grupos inversores que estaban a la espera. pero que, mientras tanto, los dirigentes no cambiarán la hoja de ruta con las consecuencias que conllevan a corto plazo

Tras la abrupta ruptura del acuerdo con Sergio Ramos, derivado en una guerra de dimes y diretes y denuncias entre las partes, se ha generado un tremendo vacío que preocupa a un sevillismo que se pregunta "¿y ahora qué?" ante la situación dramática de la entidad y la paralización de la planificación para la próxima campaña.

Pregunta a la que en cierto modo responden los máximos accionistas de la entidad en el comunicado suscrito por Del Nido Benavente y las familias Guijarro, Alés, Carrión y Castro al asegurar que ya han retomado los contactos con otros grupos para la compra del club que se aparcaron por la irrupción arrolladora de Sergio Ramos y Five Eleven Capital.

Los máximos accionistas anuncian contactos con otros grupos inversores

"Estamos trabajando ya en la recuperación de determinadas propuestas de grupos sólidos y con garantías para hacerse cargo del Sevilla FC, que habían quedado suspendidas por el período de exclusividad que teníamos con el Sr. Ramos", explica el escrito, que afirman que siempre han seguido vigentes a la espera de lo que sucediera con el proyecto liderado por el camero.

"Estas otras ofertas han permanecido a la espera durante todo este tiempo. Los contactos ya se han reanudado desde este lunes, 1 de junio", apuntan los máximos accionistas, que aseguran que mientras se producen las negociaciones el club permanecerá vivo y los dirigentes actuales continuarán con la hoja de ruta trazada desde hace tiempo.

Anuncia que el consejo continuará con la hoja de ruta seguida hasta ahora

"En este periodo de transición hacia una posible futura venta, nos consta que, desde el Consejo de Administración de la entidad, se seguirán acometiendo las medidas necesarias para mantener su hoja de ruta para el saneamiento, teniendo presente que algunas serán difíciles a corto plazo, pero que ayudarán a consolidar una mejor y más sostenible situación a medio y largo plazo", explican con claridad los máximos accionistas, que entienden el sufrimiento de la afición y, en cierto modo, asumen la responsabilidad.

"Evidentemente, resultante de esta situación somos conscientes de la dureza de este proceso, pero también que es el camino de recuperación que debemos tomar para lograr el equilibrio deportivo, corporativo y la continuidad institucional del Club", apunta el comunicado, que incluye autocrítica.

Los máximos accionistas entonan el 'mea culpa'

"Entendemos que la actual situación económica y deportiva del Sevilla FC no es la mejor ni se corresponde con la historia del Club. Igual que en otros momentos llevamos a la entidad a cotas históricas de excelencia, hacemos autocrítica sobre lo ocurrido en las últimas campañas, que han llevado a la actual situación global de la entidad, y somos extremadamente sensibles a esta realidad y participamos de la lógica desazón provocada en las últimas temporadas", lamentan los máximos accionistas.

En este sentido, como ya adelantó ESTADIO Deportivo, el Sevilla ha retomado esta semana la planificación para la 26/27 una vez conocido el cierre de la vía de Sergio Ramos, con la intención de acelerar las cuestiones más urgentes, entre ellas la portería.

De este modo, García Plaza y José Ignacio Navarro, director deportivo interino y que será el elegido para copar el cargo mientras no entren menos dueños, ya planifican la próxima campaña para recuperar el tiempo perdido.