Sergio Ramos convoca a los medios este lunes por la tarde para ofrecer su versión

El periodo de exclusividad para el camero, en principio junto a Five Eleven Capital y sobre la bocina junto al empresario mexicano Álvaro Leaño, expiraba este domingo sin noticias positivas al no aceptar los grandes accionistas de la entidad nervionense su contraoferta del miércoles

Sergio Ramos, salvo giro de los acontecimientos y alianza con otro grupo aspirante, no comprará la mayoría accionarial del Sevilla FC después de muchos meses de negociaciones. Este domingo 31 de mayo, de hecho, expiraba el periodo de exclusividad que le confería la LOI (Letter of Intent) firmada a finales de enero y, confirmado por parte del camero que su última contraoferta no convence a las grandes familias nervionenses, toca dar explicaciones. Será este lunes 1 de junio a las cinco de la tarde en un hotel diferente al que ha servido de escenario para la mayoría de reuniones entre las partes, sito ése en la zona de San Fernando-La Buhaira. Será ahora en la zona sur de La Cartuja.

Sin más dilación, ofrecerá su versión el todavía central en activo, después de que el mismo miércoles se filtraran los detalles de su nuevo planteamiento, en esta ocasión ya sin Five Eleven Capital y de la mano del empresario mexicano Álvaro Leaño. Dependiendo de a quién se pregunte, Ramos habría rebajado considerablemente las cantidades anunciadas, ofreciéndose solamente a comprar el 18% de los títulos a cambio de 120 millones de euros y anunciando que dedicaría a otros tantos para una ampliación de capital que le permitiría plantarse en el 60% a corto-medio plazo; o bien, con avales por valor de 380 millones, se habría hablado de una compra en diferido con el mismo montante.

Desde el entorno del ex futbolista de Sevilla FC, Real Madrid, PSG y Monterrey se deslizaba que la culpa de que se haya roto la operación no es de él, sino de la excesiva ambición de los Del Nido, Castro, Carrión, Alés, Guijarro y A-CAP, que no aceptaron una fórmula que sí garantizaba la supervivencia de una escuadra casi en causa de disolución que necesita cuanto antes una inyección económica que mejore su margen de maniobra antes de que se reabra el periodo de fichajes para formar una plantilla competitiva que, como poco, luche por una permanencia holgada y no sufra tanto como estos últimos dos años, cuando se salvó por sólo un punto.

Vía libre para nuevos compradores

Este lunes 1 de junio se inicia oficialmente un nuevo periodo de libre negociación entre las grandes familias del Sevilla FC y otros posibles compradores de la mayoría accionarial de la sociedad. Aunque no figuraba en un buen lugar entre las nueve ofertas que presuntamente manejaban los vendedores, la 'tercera vía' que representan Antonio Lappí y Fede Quintero sigue vivamente interesada en hacerse con un paquete suficiente para tomar los mandos de la entidad. Sea como fuere, el grupo por el que intermedia Alberto Pérez-Solano y su despacho MA Abogados, con Sofía Acuña al frente, querría aprovechar el camino ya transitado ante CSD y LaLiga para acelerar las nuevas gestiones con el fin de llegar a tiempo para la temporada 26/27.