El Sevilla sin Sergio Ramos: director deportivo, prioridad inminente y plazo para la activación

A la espera de la reunión clave de hoy para el desembarco del camero, la actual directiva traza el plan alternativo con el hombre fuerte de Cordón al frente de la dirección deportiva y una fecha definida para acelerar la planificación con la portería como una urgencia

Como reveló este martes en exclusiva ESTADIO Deportivo, hoy se celebrará una reunión clave entre los máximos accionistas y Sergio Ramos junto a Five Eleven Capital para intentar cerrar la compraventa del Sevilla. El camero, su hermano, René Ramos, y su abogado, Julio Senn, aterrizaron ayer en la capital hispalense para un cónclave del que se encuentran pendientes en la planta noble de la entidad y todo el sevillismo por su extrema importancia.

Y es que, inevitablemente, la afición se pregunta qué pasaría si finalmente no se dan las circunstancias y finalmente no se culminara la operación pese a los avances y la predisposición de las partes, cuál es el plan en Nervión para la próxima campaña después de un periodo de completa paralización en el que se acordó la desvinculación de Antonio Cordón. ¿Quién ocupa ahora su cargo? ¿Quién sería el director deportivo en la 26/27? ¿Cuándo arrancan los verdaderos movimientos y cuál es la prioridad en el mercado a día de hoy?

José Ignacio Navarro, interino y el elegido si no se concreta la llegada de Sergio Ramos

Todas estas preguntas ya tienen una respuesta mientras se espera que cuaje la venta por Sergio Ramos, pero conscientes de que, si no se cierra ya, es una obligación avanzar en un nuevo proyecto que ya lleva retraso.

De este modo, una vez que se ha marchado el alto ejecutivo extremeño, las responsabilidades de la dirección deportiva las ha asumido el que fuera su mano derecha, José Ignacio Navarro, quien, como ha sabido esta redacción, ya asumía buena parte del trabajo en la breve etapa de Antonio Cordón pese a que estuviera a la sombra.

Por ello, en el club, los todavía dirigentes, consideran a Navarro la persona idónea para ocupar el puesto de director deportivo en el caso de que el club no cambiara de manos y se le ha entregado, por ahora, las llaves de la planificación, a sabiendas de que conoce la casa, la plantilla, el trabajo realizado hasta ahora y que ahora mismo ningún profesional que ofrezca garantías estaría dispuesto a arriesgarse con la inestabilidad existente en el Sevilla. Y es que, si no es Ramos, podrían aparecer otros fondos inversores y que la venta se produjera más adelante.

La próxima semana, señalada para acelerar la planificación

La planta noble confía en José Ignacio Navarro, valora su trabajo por encima del de Cordón y, como reflejo de esta realidad, en los últimos días se ha empezado a preparar el terreno tras el parón de cara a activar definitivamente la planificación la semana que viene en el caso de que no se garantizara en los próximos días el desembarco del camero, pues cabe recordar que el 31 de mayo termina la exclusividad para Five Eleven Capital.

De este modo, según apuntan a ESTADIO Deportivo, la dirección deportiva, liderada por José Ignacio Navarro, acelerará los movimientos en el arranque de junio con una prioridad perentoria dentro de que son muchos los cambios que se esperan en la plantilla. En este sentido, se centrará en primer lugar en la portería, pues ahora mismo no cuenta con ningún meta en la primera plantilla tras la marcha de Vlachodimos y Nyland.

La portería, la prioridad perentoria con un nombre destacado

Desde hace un tiempo, aún con Cordón, se vienen realizando llamadas para conocer las condiciones y predisposición de diferentes objetivos, pero será a partir de la semana que viene, siempre y cuando no haya certezas con Sergio Ramos, cuando se avanzará en este sentido.

El preferido para ocupar una de las vacantes, como ya informó ESTADIO Deportivo a través de fuentes internas, es Diego Conde, que saldrá del Villarreal al no haber jugado absolutamente nada, lo que lo puede convertir en factible su llegada, ya sea por una cesión, vía que no gusta demasiado en La Cerámica, o un traspaso a muy bajo coste. La semana próxima será decisiva en todos los sentidos, tanto con Ramos como sin él.