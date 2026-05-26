García Plaza, la llamada que espera de Sergio Ramos y la venta del Sevilla: "Estoy muy de acuerdo"

El técnico madrileño confirma que nadie de Five Eleven Capital se ha dirigido a él y desde el club solo le transmiten que existe un proceso de venta abierto "que puede salir o no salir". Pero si finalmente hay acuerdo, entiende que lo mínimo es que los nuevos dueños le den las "gracias" por lograr la permanencia

En su larga trayectoria como entrenador, Luis García Plaza no es la primera vez que vive una situación similar a la actual, en la que no se sabe quién mandará mañana en el Sevilla FC. Este miércoles, no obstante, hay prevista una reunión que puede ser clave en la compra de la mayoría accionarial del club por parte de Five Eleven Capital, como ha desvelado ESTADIO Deportivo. Pero mientras se resuelve la gran incógnita que sobrevuela desde hace días por el Sánchez-Pizjuán, el técnico madrileño espera con un contrato en vigor sin saber si el mismo se convertirá en papel mojado con el desembarco de unos nuevos dueños.

Se viene informando de que José Bordalás es el gran favorito para el banquillo por parte del grupo inversor que tiene a Sergio Ramos como rostro más reconocible. El alicantino estaría dispuesto a esperar y el Getafe ya tendría atado a su Fabio Celestini como sustituto. Pero García Plaza no tiene noticias del camero ni de sus socios, de los que espera una llamada, en un sentido u otro, si finalmente se hacen con el control de la entidad de Nervión.

"Gracias a nosotros compran al equipo en Primera"

"Ya me pasó en el Levante, cambié de dueño tres veces en el primer año. Conmigo no ha hablado nadie de ese presunto grupo inversor o comprador. No me dicen nada más que que están en un proceso que puede salir o no puede salir. Tampoco quiero saber mucho. Cuando llegue la fecha me dirán. Lo primero o de las primeras cosas sería lógico que me dijeran algo, aunque sea que gracias a nosotros compran al equipo en Primera", destacó en el programa 'Libre y Directo' de la Cadena Ser.

García Plaza asume que la venta del Sevilla FC es la mejor solución

Sí tiene claro en cualquier caso el madrileño que el club necesita un giro de timón que solo se podría dar con una nueva propiedad. No tiene reparos en asegurar al respecto que un cambio en el sillón de mando sería lo mejor que podría pasarle, aunque eso pondría en serio riesgo su continuidad, que sí estaría asegurada en caso de que el holding encabezado por el argentino Martin Ink no presente los avales necesarios y se acabe cayendo la compra.

"El Sevilla es el único equipo que no ha celebrado la permanencia y es como tiene que ser. Nosotros no podemos hacer eso porque es normal, el peso de nuestro club y de nuestra historia es muy grande. Si entra Sergio y cambia todo me alegraré y el sevillismo se alegrará, pero si no, tenemos que juntarnos todos porque al final el perjudicado es el Sevilla. Estoy muy de acuerdo en que este club tendrá que venderse. A lo mejor es ahora, dentro de un año o de tres. Cada año que permanezca en Primera esa venta será más satisfactoria", apuntó.

Apuesta por un "cambio" profundo en el Sevilla FC: "Hay que pegarle una vuelta al equipo"

En caso de querer seguir contando con sus servicios, el aún técnico blanquirrojo se ofrece a Five Eleven Capital para ser una de las piedras angulares de ese nuevo proyecto, aunque al mismo tiempo es consciente de que es algo que no está en su mano y por ello prefiere esperar a que todo se resuelva esta misma semana. "Hablar de futuro ahora es un poco decir palabras que no tengo que decir. Hay que cambiar cosas. Está claro. Tenemos que pegarle una vuelta al equipo de una manera u otra para buscar ese objetivo de acabar tranquilos. En mi año en el Alavés éramos el último presupuesto y acabamos décimos. Todos vemos que llevamos unos años sufriendo y hay que cambiar cosas dentro de lo que somos", destacó.

Al respecto, desveló que ya tiene cosas en mente para mejorar el rendimiento del equipo y así se lo comunicado al momentáneo sustituto de Antoinio Cordón, aunque advierte de que este retraso en la planificación unido a las dificultades económicas les harán partir en desventaja. "Cuando un equipo está en esta situación tiene que cambiar todo, pero hablar de cambios o retoques cuando lo que diga se puede quedar fuera el viernes… Lo tengo en mi cabeza y se lo he trasladado tanto a José Ignacio (Navarro) como a la dirección del club, y podremos hacer lo que podamos. Sí que tengo el anhelo de no sufrir tanto. Lo que he pasado aquí ha sido brutal. Temo ya de principio que el primer partido de Liga no vamos a estar hechos, no hablo del trabajo táctico, si no en plantilla. Lo tengo muy asumido, pero iremos de la mejor forma posible porque esos tres puntos valen igual", aseveró.

La cantera como salvación económica y la prudencia con Nico Guillén

Por otro lado, Luis García Plaza puso en valor la aportación de la cantera, que se ha erigido en tabla de salvación sobre el campo y también puede hacerlo a nivel económico, pudiendo dejar importantes plusvalías. "He demostrado que no me caso con nadie. Si veo a un chaval de la cantera que va bien va para arriba y además será una venta más beneficiosa", señaló, deteniéndose en concreto en la figura de Nico Guillén, al que citó en dos partidos de LaLiga sin que llegase a debutar.

"Nico Guillén va a ser buen jugador de fútbol, pero es muy joven. Vayamos con pies de plomo. Es que he tenido que trabajar con seis centrocampistas. Nunca he tenido una plantilla tan larga y es algo que tenemos que subsanar. Tiene futuro, pero está haciéndose. Tiene que jugar todos los domingos. Tiene que incluso pegar una transformación física", avanzó sobre el futuro más inmediato del centrocampista onubense, una de las grandes perlas de la cantera sevilliista.