Luis García Plaza aclara su espera y alerta de la situación del Sevilla con fichajes como el de Muriqi: "Va a ser muy duro"

El técnico madrileño tiene un año más de contrato en Nervión y asume que seguirá si no se produce la venta del club, en cuyo caso su continuidad no está nada clara. Llegado el caso no pondrá pegas a su salida, pero sí pide que todo se aclare cuanto antes para poder empezar a trabajar en la confección de la plantilla bajo una economía de guerra

Todo en el Sevilla FC está en el aire. Con los cinco sentidos puestos en el proceso de venta de la mayoría accionarial del club a Five Eleven Capital, mañana miércoles se producirá una nueva reunión clave, como ha informado ESTADIO Deportivo. Pero las horas pasan y la incertidumbre, mientras tanto, es total en Nervión. Poco se puede hacer en materia de planificación más allá de confirmar las salidas de jugadores como Nyland o Azpilicueta, que ha decidido colgar las botas. Pero unas de las cuestiones que urge resolver es la identidad del entrenador para la 26/27.

Luis García Plaza se ganó un año más de contrato al conseguir la permanencia. Pero nada le garantiza que vaya a seguir en el banquillo del Sánchez-Pizjuán si se produce la venta. Ya dijo que esperaría esta semana, pues el periodo de exclusividad concedido al grupo del que forma parte Sergio Ramos acaba el 31 de mayo. Pero al mismo tiempo lanzó una advertencia: "Vamos con retraso". Los rivales ya se mueven para firmar jugadores libres y oportunidades de mercado y la economía del Sevilla FC seguirá siendo de guerra pase lo que paso en los despachos, por lo que el técnico madrileño ha insistido en la necesidad de conocer cuánto antes que pasará con él para poder trabajar de la mano de la dirección deportiva en la confección de un plantel competitivo.

Insiste: no pondrá pegas a su salida del Sevilla FC si los nuevos dueños no cuentan con él

"Solo se puede esperar, cuando hay algo que no depende de ti no puedes comerte la cabeza mucho. Tengo en mi cabeza todo y lo trasladas al club, lo que quieres hacer, pero está todo en 'stand by', incluso yo mismo. Yo soy entrenador del Sevilla para la temporada que viene, pero un contrato no te obliga a estar. Siempre lo dije, como persona que siente al Sevilla como un club muy grande busco lo mejor para el Sevilla, quiero que pase lo mejor para el Sevilla. Si lo mejor es que venga alguien que lo dote de un brazo económico, que venga. Si eso implica mi salida, encantado y buscaremos por otro sitio trabajo. Que pase lo que tenga que pasar, pero que sea pronto. El perjudicado si esto se alarga va a ser el Sevilla, no Luis García. Si se alarga mucho el mayor perjudicado va a ser el Sevilla FC", ha insistido el aún entrenador nervionense en el programa 'Libre y Directo' de la Cadena Ser.

Muriqi como ejemplo de a lo que puede aspirar el Sevilla FC

Lo que sí parece bastante claro es que si finalmente no se produce el esperado cambio de poder en Nervión, Luis García Plaza seguirá en su cargo. Por ello, ya conoce que serán muchas las dificultades para acudir al mercado y trata de mentalizar a la afición sobre ello, hablando incluso de nombres propios inalcanzables para poner un ejemplo de la realidad que se vive. "Lo que me han trasladado es que ese escenario va a ser muy complicado, va a ser una pretemporada muy dura, muy difícil, en la que sabemos en qué mercado estamos. No he hablado con nadie, pero lo tengo en mi cabeza, los nombres que tengo son por las condiciones que podemos ofrecer. No podemos ir a día de hoy a por futbolistas como Muriqi... Ojalá, yo lo tuve. Hay que bajar el nivel de inversión mucho. Eso nos lo tenemos que meter en la cabeza. Bajarlo mucho y a lo mejor tampoco podemos", subrayó.

Otro verano de ventas y fichajes a coste cero

Pese a la salida de Antonio Cordón, por tanto, el plan no variará mucho con respecto al pasado verano, pues ni siquiera sería sencillo articular con tiempo la esperada y necesaria ampliación de capital en caso de Five Eleven Capital acabe presentando los avales necesarios. Por tanto, tocará de nuevo vender y fichar con muy poco dinero, como admitió el técnico. "Yo sé lo que me han comentado, que es trabajar con un plan económico muy, muy, muy austero. Aquí se invirtieron 200.000 euros. La grandeza del club no la va a quitar nadie, pero la realidad es la que es. Ni sé porque estamos en esta situación ni quiero saberlo. Vamos a tener que hilar muy fino. Con mucha paciencia y trabajo vamos a intentar hacer un equipo competitivo. Quitando el Levante de mis inicios esta es la situación económica más complicada que he vivido. Tenemos que tener claro lo que somos. Se nos puede exigir y se nos tiene que exigir, pero dentro de lo que somos y eso, repito, no quita la grandeza del club. Tenemos que maximizar nuestros recursos al cien por cien", señaló.

García Plaza no se asusta: "Podemos mejorar y no sufrir"

Al igual que el pasado verano fueron traspasados Lukébakio y Badé, será necesario hacer caja con algunos de los mayores activos del plantel. Pero nada de ello asusta a García Plaza, convencido de que, en caso de quedarse, puede sacar rendimiento de un plantel que está en el aire, pero hay que empezar a fucionar ya.

"Ya te hablan de que el panorama es muy difícil. El Sevilla es un club muy grande, que tiene una historia reciente de los mejores de España y de Europa. Podemos mejorar esta temporada aunque haya esta situación. Lo digo de verdad. Aun con esta situación podemos mejorar y terminar la temporada sin sufrir, pero no va a ser fácil. Nosotros ahora mismo por desgracia somos un club que en teoría tendrá que vender. Para qué vamos a hablar si a lo mejor a partir del viernes la situación es otra. Somos un equipo que se ha salvado por los pelos y que casi seguro le van a quitar activos y que además de quitárselo no vas a tener brazo económico para reemplazarlos. Tenemos que hilar muy fino. Esta semana podemos dejarla pasar, disfruto un poco de Sevilla, me voy a Sancti Petri con mi mujer unos días, pero tenemos que empezar a trabajar. No oiréis una palabra mala mía si viene alguien y me tengo que ir", sentenció.