Confesión de Nyland en su despedida del Sevilla: "Fue doloroso, pero lo tenía que hacer"

El meta noruego ha compartido una emotiva carta en la que asegura que su etapa en Nervión ha sido "dura, intensa y maravillosa", y revela que hizo un sacrificio no conocido hasta ahora para ayudar al equipo

La etapa en Nervión de Orjan Nyland ha llegado a su fin después de tres temporadas como sevillista y ha querido despedirse mediante una emotiva carta en la que se ha sincerado, revelado algo que no se sabía y expresado con intensidad cómo ha vivido su periplo en el Sánchez Pizjuán.

En este sentido, a través de sus redes sociales, reconoce que ha sido una aventura "dura, intensa y agotadora, pero al mismo tiempo maravillosa". "Es con un nudo en la garganta y el corazón lleno de emociones que escribo estas palabras. Después de tres años inolvidables, mi etapa en el Sevilla FC llega a su fin. Al mirar atrás en este viaje, sé dentro de mí que lo he dado absolutamente todo. He dejado el alma en cada entrenamiento, cada santo día, y me he dejado la piel por esta camiseta en cada partido", afirma el meta noruego en el comienzo de una misiva en la que revela el sacrificio que realizó por el Sevilla.

Nyland revela que pospuso pasar por el quirófano para ayudar al Sevilla

"Cuando la situación más lo requería, decidí posponer el paso por el quirófano y evitar la operación. Fue doloroso, pero era lo que tenía que hacer", desvela Nyland, que añade que no tenía intención ninguna de marcharse de Nervión hasta conseguir el objetivo marcado a pesar de que tuvo la oportunidad de hacerlo en enero ante la falta de minutos por la presencia de Vlachodimos: "Me negué a abandonar el barco hasta saber que el club estaba a salvo donde merece estar: en Primera División".

En esta misma línea, explica lo que ha significado para él su paso por el club de Eduardo Dato y reconoce que ha cumplido un sueño de su infancia. "Vestir esta camiseta en uno de los clubes más grandes del mundo es un privilegio que pocos tienen. Un niño pequeño de Noruega tenía el sueño de jugar en una de las mejores ligas del mundo y vivir la Champions League. En Sevilla ese sueño se hizo realidad", apunta Nyland, que se muestra muy agradecido con todas las personas que le ayudaron desde que aterrizó en la capital hispalense.

"Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todos los que me he cruzado en este camino. Gracias a la directiva, al director deportivo, a los entrenadores y a todo el cuerpo técnico. Un agradecimiento especial a los fisioterapeutas, médicos, cocineros, utilleros, team managers y nutricionistas. Y a absolutamente todos los demás empleados y voluntarios del Sevilla FC: ustedes son los verdaderos héroes del club que trabajan en la sombra para que todo funcione. Muchísimas gracias por todo lo que hacen", asevera el internacional noruego, que, por supuesto, dedica palabras al sevillismo.

"A la afición: son únicos. Gracias por cómo nos han cuidado a mi familia y a mí desde el primer día. Nos hemos sentido como en casa en esta ciudad maravillosa. Ha sido un honor inmenso defender los colores del Sevilla. Puede que no haya nacido sevillista, pero les puedo prometer una cosa: moriré siéndolo. Gracias por todo. Nunca te rindas. ¡Vamos mi Sevilla!".