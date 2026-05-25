El golazo de Kelechi Iheanacho que hace dudar al Celtic sobre su renovación

El delantero nigeriano, que acaba contrato, tiene una cláusula en su contrato que permite a los católicos ampliar hasta 2027 su vinculación; ha terminado la temporada con nueve tantos y una asistencia en 24 apariciones con los blanquiverdes, aprovechando los 890 minutos que tuvo

No lo ha tenido fácil tampoco en Escocia. Pese a manejar ofertas, rescindió con el Sevilla FC justo antes de que se cerrara la ventana estival de transferencias y, aunque firmó enseguida con el Celtic y se estrenó con tres goles y una asistencia en sus primeros cinco encuentros como blanquiverde, las lesiones no le permitieron tener continuidad. Una dolencia muscular en el muslo frustró a Kelechi Iheanacho, que apenas sumó minutos hasta febrero pasado, aunque la recta final de curso no ha podido ser mejor. De hecho, el nigeriano ha terminado la campaña con nueve dianas y el citado pase decisivo en 24 apariciones, amortizando de lujo sus apenas 890 minutos.

Como colofón, se ha hecho más o menos viral en las redes sociales su golazo al Dumfermline Athletic en la final de la SFA Cup, uno de los dos títulos (junto al de la Liga, la Scottish Premiership) que han engordado su casillero de logros, que ya incluía una FA Cup y una Supercopa inglesa con el Leicester, la Copa de la Liga y la Copa Intercontinental con el Manchester City, más el campeonato del Mundo sub 17 con Nigeria en 2013. El de Imo, que ingresó en el minuto 58 por James Forrest, recibió un gran pase interior de Benjamin Nygren, regateó dentro del área a dos defensores rivales y el portero, Aston Oxborough, para fusilar el 3-0 (quedaron 3-1) a puerta vacía.

Un futuro todavía en el aire

Ahora, a sus 29 años, ha visto ligeramente relanzada su carrera, si bien todavía no está claro qué es lo que va a pasar con él. De hecho, los católicos de Glasgow dudan sobre si ejercer o no la cláusula recogida en su contrato para prolongarlo unilateralmente hasta el 30 de junio de 2027. El Celtic, tras la conquista del campeonato liguero después de un durísimo partido definitivo con el Heart of Midlothian, disputará la ronda 'play off' (última previa) de la Champions League y buscará refuerzos de nivel, aunque Martin O'Neill, que desembarcó en enero y tiene muchos visos de renovar en el banquillo, ha pedido su continuidad.

El Sevilla FC no se guardó ninguna variable con la salida de Kelechi Iheanacho, al que dejó ir a cambio de una ligera rebaja en el año de contrato que todavía le quedaba en Nervión. Su cesión al Middlesbrough en el mercado invernal anterior no resultó satisfactoria, firmando el atacante apenas un gol y dos asistencias en 15 partidos durante su aventura en la Championship, que, además, tampoco sirvió a su entonces equipo para luchar por el ascenso a la máxima categoría del fúrbol inglés.