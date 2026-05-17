Iheanacho saca pecho tras olvidar en Escocia su fracaso en el Sevilla: "Llámame"

El delantero nigeriano se ha proclamado campeón liguero con el Celtic y lo ha celebrado de una forma un tanto curiosa en sus redes sociales, aunque no ha tenido un papel realmente protagonista salvo en momentos puntuales

Su fichaje por el Sevilla FC hace dos veranos fue un auténtico fracaso. Víctor Orta confió en Kelechi Ihenacho para suplir en la delantera a Youssef En-Nesyri. Pero la apuesta del ex director deportivo nervionense no pudo salir peor. El nigeriano en ningún momento demostró estar a la altura en un equipo que echó muchísimo de menos los goles del marroquí y coqueteó hasta el último momento con el descenso. Ya por entonces, sin embargo, el africano había hecho las maletas para marcharse cedido al Middlesbrough, donde también lo largaron pronto. Pero en Escocia ha recuperado la sonrisa, presumiendo de ello.

Los pobres números de Iheanacho en el Sevilla FC

Convertido en un nuevo problema tras su regreso del conjunto inglés, que ni siquiera contaba con opción de compra, el ex del Leicester, de donde recaló a coste cero, fue movido por el Sevilla FC durante todo el mercado estival. Pero Antonio Cordón no encontró la manera de colocarlo, recurriendo a última hora a una rescisión de contrato que le hizo llevarse parte del sueldo que tenía firmado por una campaña más. Fue un mal menor para decir adiós de manera definitiva a un jugador que jugó 11 partidos con la camiseta blanquirroja y anotó tres goles, todos ellos ante rivales modestos en las primeras rondas de la Copa del Rey. En LaLiga no vio puerta.

El Celtic le ha devuelto la sonrisa

Con la carta de libertad bajo el brazo, Iheanacho llegó al Celtic en el mes de septiembre. Y aunque su curso no ha sido brillante, en Glasgow ha vuelto a sentirse importante, festejando por todo lo algo el quinto título liguero de un conjunto que ya suma 56, deshaciendo así el empate con el Rangers en la histórica dualidad del fútbol escocés. "Si necesitas un trofeo llámame. Qué temporada tan dramática", escribió en sus redes sociales, en una celebración cuanto menos curiosa.

Estuvo cerca de ser el héroe, pero se topó con el palo

El Hearts ha estado muy cerca de acabar con la tiranía de los dos clubes de la capital y romper una sequía de 66 años. Le bastaba con empatar en su visita al Celtic en la última jornada de la fase final de la Scottish Premiership. Pero aunque se puso por delante en el marcador al filo del descanso, acabó sucumbiendo de forma cruel. El 1-1 llegó en la prolongación del tiempo tiempo, siendo entonces cuando Martin O'Neill recurrió a Iheanacho, que había comenzando como suplente.

El ex sevillista fue el héroe la jornada anterior al mantener con vida a su equipo en la pelea por el campeonato, firmando el gol de la victoria sobre el Motherwell en el minuto 99. Una aparición milagrosa que estuvo a punto de repetir este pasado sábado, pero su disparo se fue a la madera en el minuto 80. El papel de salvador fue finalmente para el japonés Daizen Maeda, que logró el definitivo 2-1 en el 87' no sin polémica, pues en un primer momento su tanto fue invalidado por fuera de juego, si bien el VAR lo acabó dando por bueno.

El sábado, por el doblete en Escocia

Ya en el tiempo añadido llegó el definitivo 3-1 y se desató la fiesta de los 'católicos', que aún podría firmar el doblete el próximo sábado en la final de la Copa ante el Dunfermline, a la que llegaron tras dos dianas de Iheanacho en la prórroga de semifinales frente al St. Mirren, para un espectacular 6-2 final. Pero a pesar de esas apariciones en momentos importantes, el nigeriano, que ya dejó de ser citado por su selección, no ha tenido una campaña sencilla en el Celtic, donde se ha visto lastrado por una lesión en los isquiotibiales de la que ha ido recayendo.

Los números y el futuro de Iheanacho en el Celtic

Finalmente ha disputado 23 partidos entre todas las competiciones, la mayoría saliendo desde el banquillo, sumando ocho goles y una asistencia en 858 minutos de juego. Unos números que no convencían del todo en Celtic Park, si bien la posible marcha de Maeda a la Premier League llevará al club de Gasgow a ejercer en principio la opción que posee para prorrogar por un año más el contrato del africano, algo que parecía descartado.