Diego Galiano, posible opción para el banquillo en la 'operación retorno' del Sevilla Atlético

El de Guadalcacín, que ha quedado libre tras llevar al Xerez CD a la semifinal del 'play off' de ascenso a Primera RFEF y que llevó y mantuvo al Antoniano en Segunda RFEF, sería uno de los que más gusta en Nervión para hacerse con las riendas del recién descendido filial franjirrojo

Diego Galiano, quien fuera un central de renombre en las últimas categorías nacionales con RB Linense, Poli Ejido, UE Lleida y RC Portuense, suena con fuerza estos días como futurible para el banquillo del Sevilla Atlético, recién descendido como colista del Grupo 2 de Primera RFEF. Así lo avanza Ángel García en su perfil especializado 'Cazurreando.com'. El de Guadalcacín, con experiencia en la nueva categoría que acogerá al primer filial nervionense, llevó hasta el Grupo IV de Segunda RFEF al CA Antoniano, manteniéndolo desde entonces, al tiempo que acaba de terminar la campaña con el Xerez CD.

Falta poco más de un mes para que expire oficialmente un contrato que no ha renovado (fue licenciado ya en Chapín), pese a haber llegado hasta las semifinales del 'play off' de ascenso, donde los albiazules cayeron contra la UB Conquense en la prórroga. Su gusto por un fútbol férreo y competitivo, indispensable para la 'operación retorno' de los franjirrojos, pero también por la cantera y por sacar nuevos valores son dos puntos a favor dentro del casting que ha iniciado el coordinador de los escalafones inferiores sevillistas, Agustín López, que se quedaba hoy con la irrupción de 'perlas' como Miguel Sierra o Nico Guillén pese a los malos resultados "en cadena" de los cuatro equipos superiores.

Una 'fuga', un recambio que no funcionó y un final de trámite

Por segunda vez en poco más de dos años, el Sevilla Atlético se quedaría sin entrenador a principios de la temporada recién finalizada. Si en octubre de 2023 fue por la llamada de la SD Huesca a Antonio Hidalgo, que acaba de ascender a Primera división con el Deportivo de La Coruña, en noviembre de 2025 le tocó a Jesús Galván, que había tomado las riendas tras la promoción del catalán (a cambio de unos 200.000 euros) y cumplido el objetivo en su momento, quien acudió al encuentro en Segunda división del CD Mirandés.

No duró mucho en Anduva el ex del CD Utrera, aunque en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios se apostó por su particular versión de Joaquín Caparrós, el que ha sido tantos años su ayudante, Luci Martín, si bien no salió bien. Dos triunfos, cinco empates y diez derrotas en 17 partidos propiciaron la destitución del lepero, ya con la salvación prácticamente imposible. Con Marco García se sumaron apenas 7 de 33 puntos, confirmándose el descenso con cierta antelación.