Sevilla Atlético 1-1 Alcorcón: Se acabó el calvario del filial nervionense

El conjunto dirigido por Marco García no pudo despedirse al menos con un triunfo de una dura temporada en la que consumó con bastante antelación su descenso a Segunda RFEF. Toca mirar al futuro y afrontar cambios en una cantera que no ha dado la talla

Se acabó el calvario para el Sevilla Atlético en una temporada dura no solo para el primer filial del Sevilla FC, sino para toda la cantera. También perdió la categoría el Sevilla C en Tercera RFEF y el Juvenil A solo pudo ser cuarto en su grupo de División de Honor, muy lejos de cabeza. Sin duda, unos pobres resultados que obligan a la reflexión y a tocar las teclas oportunas para tratar de variar el rumbo, dentro de la nebulosa que rodea a toda la entidad por el incierto proceso de compra por parte de Five Eleven Capital.

Descendido desde hace cuatro jornadas a Segunda RFEF, el conjunto dirigido por Marco García aprovechó una vez más su duelo de este sábado para poner en liza a varios de los talentos juveniles que deben ser importante el curso venidero, como Manuel Ángel Castillo, Jesús Cruz o Lógica, pues Nico Guillén viajó con el primer equipo a Vigo. Dicha baja y la habitual del meta Alberto Flores se sumaban a las del sancionado Miguel Sierra y los lesionados Isra Domínguez y Collado.

Primer tiempo igualado, con gol anulado al Alcorcón

Con esos mimbres, el cuadro franjirrojo buscó echar el cierre a la temporada con un triunfo después de cuatro encuentros seguidos sin saborearlo. Pero tampoco cayó esta vez ante un Alcorcón que venía de sellar la permanencia en su compromiso anterior. Lo buscó el colista de la categoría con un tempranero disparo lejano de Lulo Dasilva que encontró la buena respuesta de Orol Martí. Pero el que estuvo más cerca de adelantarse en un igualado primer acto fue el conjunto alfarero.

De hecho, Iván Pérez logró batir al argentino Loren antes de llegar a la pausa para hidratación a la media hora de juego. Pero tras la oportuna revisión en el FVS, el tanto visitante fue anulado por fuera de juego.

Omar replica al tanto de Álex Costa

Tras el paso por vestuarios, el que sí valió fue el gol de Álex Costa a los 52 minutos. El delantero madrileño firmó su cuarto tanto de la temporada, muy lejos eso sí de lo que se esperaba del gran fichaje del pasado verano, que fue pretendido también por el FC Barcelona tras su buen hacer en la Ponferradina. También se revisó la acción por una posible falta previa a Samu, pero esta vez el canario Alemán Pérez sí permitió que el marcador se moviera.

Pero las alegrías duran poco en un filial que solo 14 minutos después vio como el recién salido Omar puso las tablas tras una asistencia de Vladys. Aunque restaba bastante, ya no hubo más historia sobre el césped del Estadio Jesús Navas, que echó el telón a una triste campaña con un empate que deja el casillero en unos pobres 28 puntos.

Ficha técnica:

Sevilla Atlético: Loren, Jorge Moreno, Valentino, Sergio Martínez, David López, Lulo Dasilva (Bakary 75'), Rivera, Lóciga (Romeo 87'), Jesús Cruz (Miguel 87'), Manuel Ángel (Hugo Ortiz 75') y Álex Costa.

Alcorcón: Oriol Martí, Rojas, Iván Pérez, Aparicio (Everson 77'), Borja Martínez (Omar 59'), Yael (N'tji 77'), Vladys, Luis Vacas (Raúl Blanco 59'), Samu, Tarsi (Rai Marchán 59') y Diego Arcos.

Goles: 1-0 (52') Álex Costa; 1-1 (66') Omar.

Árbitro: Alexandre Alemán Pérez (canario). Sin amonestados.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 38ª jornada en el Grupo 2 de Primera RFEF disputado en el Estadio Jesús Navas ante 325 espectadores.