Última jornada de LaLiga, resultados y clasificación en directo | Girona - Elche, Mallorca - Oviedo, Getafe - Osasuna y la lucha por la permanencia y Europa en la jornada 38

Sigue en directo y online la jornada 38 de LaLiga EA Sports donde se decidirán los equipos de Europa League, Conference League y los dos últimos descendidos a Segunda división

La jornada 38 de LaLiga EA Sports tiene preparado para este sábado un total de nueve encuentros en los que estará en juego la plaza de Europa League, la de Conference League y el siempre complicado descenso.

La sexta plaza, que da derecho a jugar la Europa League, la ocupa ahora mismo el Celta de Vigo con 51 puntos. Por atrás acecha el Getafe con 48 pero los de Bordalás no deben despistarse ya que una derrota podría suponer que Rayo Vallecano o Valencia le superen en la tabla de clasificación. Promete ser emocionante la jornada a partir de las 21:00 horas.

El Getafe por su parte recibirá en el Coliseum a Osasuna. Los de Bordalás tratarán de que los rojillos sumen su quinta derrota consecutiva y de paso, conservar la séptima plaza de Conference League. En caso de derrota del Celta de Vigo y triunfo azulón, el mejor golaveraje particular de los madrileños les auparía a la sexta plaza.

El Celta de Vigo recibirá en Balaídos al Sevilla de Luis García Plaza. Los de Giráldez recibirán a un Sevilla que no tiene nada en juego más allá del propio honor de terminar la temporada con un triunfo. Eso sí, el Celta de Vigo tiene asegurada la participación en Europa la próxima temporada. Solo queda por dirimir si será en Europa League o en Conference.

Hay otros equipos, además Celta de Vigo y Getafe, que estarán acechando los fallos en sus partidos de celestes y azulones para, a través de una victoria, asaltar principalmente la séptima plaza. El que mejor lo tiene es el Rayo Vallecano aunque los de Íñigo Pérez tendrán una doble oportunidad al disputar el próximo 27 de mayo la final de la Conference League. Real Sociedad, Espanyol y Athletic Club dependerán de resultados de terceros para poder entrar en Europa.

El Real Oviedo ha sido uno de los primeros equipos que juegan a partir de las 21:00 horas en ofrecer su once titular. Almada ha querido que Santi Cazorla sea titular en su visita a Son Moix y puede que sea la despedida del asturiano del fútbol... o no.

Osasuna se ha complicado en exceso el final de temporada con cuatro derrotas consecutivas y tendrá que pelear por la victoria ante el Getafe. No quiso Lisci hablar en la previa de la posibilidad de perder y esperar a otros resultados para mantenerse en Primera. El Levante, al igual que sucede con casi todos los implicados en el descenso, depende de sí mismo. Es el que menos probabilidades tiene de caer a Segunda división y como le ocurre a Osasuna, podría salvarse con una derrota ante el Real Betis.

La zona baja no se queda atrás en lo que a emoción se refiere. El Mallorca es el que peor lo tiene ya que los de Demichelis tendrán que ganarle al ya descendido Real Oviedo y esperar las derrotas de Elche, Levante y Osasuna. El Girona depende de sí mismo ya que si vence en le duelo directo al Elche será equipo de Primera el próximo curso. Al Elche le valdría el Empate ante los de Míchel.

Todo listo en Mendizorroza, Balaídos, Cornellá, el Coliseum, Montilivi, Son Moix, La Cartuja, Santiago Bernabeú y Mestalla para vivir la última jornada de LaLiga EA Sports.

Recordamos que a partir de las 21:00 horas habrá nueve encuentros en juego de manera simultánea y TODOS, sí, TODOS, podrás seguirlos aquí con lo mejor que pase en cada uno de ellos.

Todo a punto para que arranquen los partidos en los nueve campos. Recuerden que Sevilla y Real Betis tendrán su propio directo en ESTADIO Deportivo.

Osasuna ha empezado muy bien y ya ha tenido dos acercamientos peligrosos. David Soria ha tenido trabajo desde el primer momento.

Este sábado a partir de las 21:00 horas arranca la jornada 38 de LaLiga EA Sports en España. La Primera división llega a su fin aunque no echará el cierre de manera definitiva hasta este próximo domingo con el choque entre Villarreal y Atlético de Madrid donde solo está en juego dirimirse que equipo terminará por detrás de Barcelona y Real Madrid en LaLiga EA Sports.

Última jornada de LaLiga EA Sports en directo y online hoy

Un total de nueve encuentros de la jornada 38 de LaLiga EA Sports se disputarán este sábado a partir de las 21:00 horas en un carrusel de los de antes, de transistor y de ver y oír como van cayendo los goles uno detrás de otro. En este caso, desde ESTADIO Deportivo estaremos desde dos horas antes del comienzo de los nueve partidos para contar en directo y online todo lo que suceda en las horas previas. Una vez que el balón eche a rodar, te iremos contando los goles, ocasiones más clara, cambios en la tabla, descanso y final de los nueve encuentros en disputa.

Deportivo Alavés - Rayo Vallecano en directo y online

El Alavés ya está salvado pero los de Quique Sánchez Flores quieren terminar la temporada con un triunfo y de paso, impedir que el Rayo Vallecano entre en puestos europeos. Los de Íñigo Pérez tendrían una segunda oportunidad el próximo 27 de mayo en la final de la Conference League.

Celta de Vigo - Sevilla en directo y online

El Celta de Vigo de Giráldez tiene que ganar si no quiere depender de resultados de terceros para mantener su sexta posición que le da derecho a jugar la Europa League la próxima temporada. El Sevilla ya está salvado aunque se espera que los de Luis García Plaza jueguen sin presión y por lo tanto con ganas de agradar.

Espanyol - Real Sociedad en directo y online

El tercero de los partidos de esta jornada en el que está en juego Europa. Los pericos se han ilusionado después de dos victorias consecutivas y los de Matarazzó, con la competición continental bajo el brazo tras ganar la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

Getafe - Osasuna en directo y online

El Getafe de Bordalás tratará de subirse a puestos de Europa League o en todo caso no perder la séptima plaza para la Conference League. A Osasuna podría valerle incluso la derrota para seguir en Primera la próxima temporada.

Girona - Elche en directo y online

El Girona - Elche es posiblemente el partido más dramático de la jornada ya que los de Míchel tienen que ganar para seguir en LaLiga EA Sports y al Elche le vale el empate y por supuesto el triunfo. Montilivi, que la pasada campaña disfrutaba de la Champions League, podría ser testigo del descenso a LaLiga Hypermotion si el Girona empata o pierde ante el Elche.

Mallorca - Real Oviedo en directo y online

El Mallorca es el equipo que más complicado lo tiene para seguir en Primera ya que no le vale solo con ganar a los de Demichelis sino que tienen que esperar otros resultados en la jornada. El Real Oviedo ya está descendido y solo busca el honor de ganar en su despedida de Primera.

Real Betis - Levante en directo y online

El Real Betis jugará la próxima temporada la Champions League y cerrará esta campaña midiéndose a un Levante que depende de sí mismo para seguir en Primera aunque no lo tendrá sencillo en el Estadio de la Cartuja.

Real Madrid - Athletic Club en directo y online

El Real Madrid y el Santiago Bernabéu posiblemente le digan este sábado adiós a Álvaro Arbeloa como entrenador. El Athletic Club también se despedirá de Ernesto Valverde y quiere hacerlo con una clasificación europea sumamente complicada por los numerosos resultados que se tendrían que dar para que los vascos terminen jugando competición continental el próximo curso.

Valencia - Barcelona en directo y online

El Valencia de Corberán, después de una temporada convulsa, buscará meterse en Europa venciendo al Barcelona y esperando resultados en los otros campos de Primera.