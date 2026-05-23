Celta - Sevilla: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 38 de la LaLiga EA Sports

El Sevilla cierra la temporada en Balaídos con los deberes hechos y se mide a un Celta que aún debe decidir su puesto europeo

El Sevilla despide la temporada este sábado con su visita a Balaídos con la tranquilidad de haber hecho los deberes y no jugarse la salvación a la desesperada contra un Celta que se juega qué competición europea disputará la temporada próxima.

En este sentido, los célticos necesitan un empate para asegurar la sexta plaza que le otorga el pasaporte para a Europa Legue, mientras que una derrota le podría condenar a la Conference League si se impone el Getafe a Osasuna.

Viaje a Vigo con mucha incertidumbre institucional y deportiva

Los de García Plaza, con la permanencia lograda gracias a los resultados que se dieron en la penúltima jornada tras haber firmado tres victorias consecutivas, se motivan de cara a este partido con el objetivo de terminar lo más arriba posible, tanto en cuanto un triunfo le permitiría subir varias plazas, con el pellizco económico que supone.

Eso sí, los nervionenses se desplazan a Vigo con la incertidumbre que rodea al proceso de compra del club por parte de Five Eleven Capital y Sergio Ramos, todavía inconcluso y con muchas interrogantes, entre ellas el futuro de García Plaza.

Celta No Iniciado - Sevilla

Y es que el entrenador madrileño dirigirá hoy el equipo sin saber si continuará al frente del banquillo a pesar de haberse activado su renovación automática por una campaña por la salvación del equipo. El propio míster lo reconoció en la última rueda de prensa, previa al partido de este sábado contra los de Claudio Giráldez.

Celta-Sevilla: ¿A qué hora empieza el partido?

El partido que enfrenta esta noche al Celta con el Sevilla, correspondiente a la jornada 38, la última del campeonato liguero, y se disputará en el estadio de Balaídos este sábado 23 de mayo de 2026, a partir de las 21:00 horas, como el resto de partido en horario unificado a excepción del Villarreal-Atlético, que se disputa el domingo.

Celta-Sevilla: ¿Dónde verlo por televisión?

Este partido liguero que mide a nervionenses con azulgranas se podrá ver por plataforma de pago, más concretamente en Movistar LaLiga 5 (dial 169 en Movistar y dial 468 en Orange), con la opción habitual de visionarlo en diversos dispositivos a través de sus aplicaciones.

Celta-Sevilla: ¿Cómo seguir online este duelo?

Además de poder verlo por televisión, existe la posibilidad de seguir este encuentro del cierre del curso en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com con un pormenorizado minuto a minuto con cada detalle de lo que ocurra sobre el césped del Camp Nou. La cobertura de esta redacción proseguirá tras la conclusión del encuentro, con la crónica, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y rueda de prensa y las notas de los futbolistas sevillistas.