Rego no cierra ninguna puerta a su futuro y deja el asunto en manos del Athletic

El centrocampista del Athletic Club no descarta la opción de salir cedido si no encuentra sitio en el plan de Terzic, aunque su sueño es seguir vistiendo la camiseta rojiblanca en San Mamés

El Athletic Club, con la temporada acabada, pone el foco en la siguiente temporada. La marcha de Ernesto Valverde y la llega de Terzic supone un cambio significativo en el club, que queda pendiente de las nuevas decisiones del alemán de cara al futuro. Entre las dudas está la de Alejandro Rego, que aún no ha renovado con el combinado bilbaíno y cuyo futuro depende de las intenciones de Terzic. La plantilla es muy amplia y el centro del campo dispone de una competencia inusual en el Athletic.

Rego no cierra la puerta a ninguna posibilidad de cara al futuro, aunque subraya que su sueño sería triunfar en el Athletic Club. Salir cedido es una opción a la que no se opone el centrocampista, aunque tras su gran temporada en el primer equipo, Rego se ve con fuerzas para hacerse un hueco en los planes de Terzic. "Estoy abierto, vamos a decir, a todo. Va a ser una plantilla larga, llega gente. Sí que es cierto que después del año sería algo difícil, porque yo creo que el año en lo personal ha sido bueno, pero al final hay que estar abierto a todo. Puede venir un entrenador que le guste y, al día siguiente, venga otro y no encajar en sus planes. Puede pasar cualquier cosa", indica el mediocentro a as. El centrocampista, de esta forma, deja el asunto en manos del Athletic Club, que estaba dispuesto a buscar un centrocampista en el mercado de fichajes.

"Bueno, son decisiones del club, no sé si sería lo mejor o no, pero yo creo que contamos con gente de sobra en el centro del campo. Si el club decide fichar, será por algún motivo que sea positivo para la plantilla, pero no sé si es necesario", resalta Rego en relación a un posible fichaje para el centro del campo del Athletic Club.

Rego y la competencia de Peio Canales en el centro del campo del Athletic Club

Además de lidiar con la competencia y con la posible llegada de un centrocampista para aumentar el nivel en el centro del campo, Rego también pujará con Peio Canales por un hueco en el Athletic Club. El futbolista cedido al Racing de Santander regresa tras una cesión extraordinaria, desempeñándose como centrocampista en los planes de José Alberto López. "Yo también coincidí con él el año pasado, y la verdad es que es un jugador increíble. Se ha hablado un poco más esta temporada en la que realmente se ha visto quién es Peio. Me parece un jugador de talla mundial", sentencia Rego.