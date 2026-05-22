En el Borussia Dortmund ven a Terzic y al Athletic Club como "una combinación perfecta"

El presidente del Borussia Dortmund celebra la llegada de Terzic al Athletic, club al que augura un gran futuro de la mano del técnico alemán

La llegada de Terzic al Athletic Club genera ilusión en el conjunto rojiblanco. La tercera etapa de Ernesto Valverde como entrenador del cuadro bilbaíno llega a su fin y deja su sitio al alemán en su primera aventura en el fútbol español. El germano se consagró en el Borussia Dortmund, equipo que llevó a la final de una UEFA Champions League. En la ciudad de Dortmund, Terzic está muy bien valorado y se alegran del fichaje del alemán por el Athletic Club. Sin ir más lejos, el presidente del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, refuerza la postura de Terzic como entrenador del Athletic Club y augura un gran futuro del conjunto bilbaíno a las órdenes del alemán.

El presidente del Dortmund subrayó que su idea de juego encaja perfectamente con la idiosincrasia del Athletic Club. "Totalmente. El Athletic es un club muy vinculado a su afición, a su gente. Y eso Edin lo entiende perfectamente porque creció en el Dortmund. Luego, claro, tendrá que ganar partidos y llevar al equipo a posiciones altas. Estoy impaciente de ver qué tal le va", destacaba en El Correo. "Hace unos días hablamos sobre su fichaje por el Athletic. Le dije que me parecía una idea estupenda. Felicidades al Athletic porque se lleva un entrenador fantástico. También será bueno para Edin ir a un club con una gran tradición. Su filosofía encaja perfectamente con la filosofía de Edin, con su método de trabajo. Creo que es una combinación perfecta para ambos. Y una buena oportunidad", hace hincapié Watzke.

La llegada de Terzic une al Athletic Club y al Borussia Dortmund

La llegada de Terzic al Athletic Club ha forjado un bonito lazo entre el conjunto bilbaíno y el Borussia Dortmund. Watzke asegura que la ciudad desea éxito para el técnico alemán y para el club y resalta que volverá este curso a San Mamés para presenciar un partido del Athletic Club. "Estoy seguro de que iré el próximo año a ver un partido de LaLiga. Veo muchos partidos por televisión, especialmente este año por la Champions, y el ambiente allí debe ser una pasada", anuncia el presidente del Borussia Dortmund.

El Athletic Club espera a Terzic con los brazos abiertos

Ahora, con el adiós de Ernesto Valverde, solo queda esperar para ver como se desenvuelve Terzic en su aventura en el Athletic Club, que espera al entrenador alemán con los brazos abiertos. "Aquí tiene un gran equipo para trabajar y todos estamos con ganas de conocerle", ha dicho en una entrevista en Marca Yeray Álvarez, que tendrá un papel protagonista en la llegada del alemán a Bilbao.