Yeray señala el lado positivo del cambio Edin Terzic por Ernesto Valverde

El central ha vivido una de sus peores temporadas debido a que ha estado suspendido por diez meses por dar positivo en un control antidopaje durante la pasada campaña. El defensa ha asegurado que la llegada de un técnico nuevo puede espolear a una plantilla que no ha tenido su mejor curso

Yeray Álvarez, central del Athletic Club, ha vivido su temporada más atípica después de haber estado alejado de los terrenos de juego durante unos diez meses por dar positivo en un control antidopaje durante un partido de la pasada campaña. Una ausencia que se ha notado en el equipo vasco que no ha cumplido con las expectativas en ningún torneo lo que ha traído consigo el fin de la etapa de Ernesto Valverde como entrenador. Le sustituirá Edin Terzic, ex del Borussia Dortmund. Un relevo que Yeray Álvarez ha querido valorar de manera positiva.

No ha tenido mucho margen el Athletic Club a la hora de intentar convencer a Ernesto Valverde para que continúe ya que fue el propio entrenador el que anunció, cuando aún faltaban varias semanas para que acabara la campaña, que no iba a seguir en el banquillo rojiblanco. Jon Uriarte, el presidente, ha elegido a Edin Terzic quien ganó dos títulos, Copa y Supercopa de Alemania, y llegó a una final de la UEFA Champions League con el Borussia Dortmund.

Yeray Álvarez ha opinado sobre el cambio de Edin Terzic por Ernesto Valverde, señalando que la plantilla puede sentirse espoleada y motivada ya que todos los futbolistas empezarán de cero. "Sí, pero también aunque no fuese alemán. El cambio de entrenador siempre hace que todo el mundo apriete y quiera demostrar. Cada entrenador es un mundo, tiene sus gustos y su manera de jugar. Aquí tiene un gran equipo para trabajar y todos estamos con ganas de conocerle", ha dicho en una entrevista en Marca.

Una temporada para olvidar para el Athletic Club

El Athletic Club no ha tenido su mejor temporada ya que el equipo que entrena Ernesto Valverde no ha luchado en ningún momento por puesto europeos en LaLiga, en la Copa del rey cayó en semifinales contra el Athletic Club y en el UEFA Champions League fue eliminado en la fase de liga, no llegando, por tanto, a las eliminatorias por el título.

Dicho mal rendimiento ha hecho que Ernesto Valverde opte por marcharse del Athletic Club. Yeray Álvarez ha señalado que echarán de menos de Ernesto Valverde. "Su manera de ser y de hacer lo difícil simple. Con poco, conseguía llegar de una manera muy cercana. Ha conseguido cosas que son muy difíciles de igualar y ya no te digo superar... Ha levantado la Copa después de 40 años, hay que ver la cantidad de veces que hemos entrado en Europa. Ha hecho un Athletic vistoso, que siempre aprieta y llega".