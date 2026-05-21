Mikel Vesga da un paso al lado: "No voy a estar aquí en el Athletic por estar"

El centrocampista rojiblanco, con poco protagonismo en la última etapa de Valverde, reconoce que le gustaría jugar más pero que no sabe qué le pasará

El Athletic Club está a las puertas de comenzar un nuevo proyecto. Este sábado concluye la etapa de Ernesto Valverde al frente del banquillo rojiblanco y comenzará la de Edin Terzic, aunque oficialmente no será hasta el próximo 1 de julio.

El técnico alemán tiene muchos asuntos que tratar cuando llegue a Lezama y aunque a buen seguro que ya está adelantado trabajo, uno de los más duros será el hablar cara a cara con sus nuevos jugadores para conocer con cuáles cuenta y con cuáles no.

Y entre ellos se encuentra Mikel Vesga. El centrocampista de Vitoria ha tenido un papel secundario con Valverde en la presente campaña. Apenas ha sobrepasado los 800 minutos de juego en 32 partidos, de los que solo ha partido como titular en cinco de ellos. Todo esto, con tan solo un año de contrato por delante, hace que su futuro sea incierto.

Sin embargo, Vesga no está por la labor de ponerlo difícil, si Terzic no cuenta con él, buscará un nuevo reto fuera de San Mamés. "Lo he pensado mucho al no participar tanto, tengo contrato y viene un técnico nuevo, tampoco sé lo que quiere el club de mí. Yo me encuentro bien para jugar y vendré preparado, quiero demostrar, pero no voy a estar aquí en el Athletic por estar, pero no me importa echarme a un lado aunque mi intención es venir a tope y veremos qué pasa", ha reconocido el centrocampista en declaraciones a Onda Vasca.

El vitoriano ha admitido que no le gusta ser suplente, pero que entiende que el grupo está por encima de todo. "A nadie le gusta ser suplente en el banquillo y tener un rol de las segundas partes pero no me quedaba otra que aceptarlo y que los chavales vean que en el día a día se puede aportar en Lezama y que cuando salgo a un partido tengo experiencia y más tranquilidad", ha explicado.

Una temporada para olvidar en el Athletic

"Recuerdo el año de Cuco Ziganda que fuimos a jugar en casa del Levante en un partido que había que ganarlo sí o sí o la eliminación en Copa del Formentera, pero este año se ha ido torciendo desde el principio y hemos sufrido también".

Diana para muchos 'haters'

"El fútbol es muy resultadista, a mi me duele que nos canten lo de 'vividores' que entiendo el enfado y la frustración, pero somos un equipo super comprometido y todos sentimos el Athletic como nuestro; dentro hemos sufrido mucho y me molesta aunque la temporada ha sido mala y comprendo los pitos".

Lekue se quedó sin jugar en su adiós a San Mamés

"A mí también me sorprendió la verdad... Porque además Valverde e Iñigo tienen muy buena relación, pero esto es fútbol profesional y nos estábamos jugando cosas, en ese momento esa es la decisión, aunque sea difícil, que tuvo que tomar y en ese momento salió Urko Izeta al campo".