Yuri se despide de la temporada con su futuro en el aire

El lateral del Athletic Club se despidió de San Mamés y de la temporada al ver la quinta amarilla que le impide estar en el partido del cierre de curso ante el Real Madrid

El Athletic Club cerrará la temporada en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid sin Yuri. El veterano lateral zurdo vio la quinta amarilla ante el Celta y se perderá el último duelo de la temporada. Yuri se despidió de San Mamés con su futuro en el aire y recibió el cariño de los athleticzales que clamaban su renovación.

El lateral zurdo, de 36 años, que acaba contrato el próximo 30 de junio y de quien se desconoce aún si seguirá o no la próxima temporada, podría haber jugado por lo tanto su último partido con la camiseta rojiblanca. Yuri ha sido uno de los futbolistas más destacados del conjunto bilbaíno a lo largo de la campaña y en el partido ante el conjunto celeste fue el autor del pase que aprovechó Iñaki Williams para marcar el 1-1 definitivo en San Mamés. Al final del partido los aficionados locales, que han brindado también su despedida a Ernesto Valverde y a Iñigo Lekue tras su último encuentro en San Mamés, han mostrado su cariño a Yuri animándole a seguir con cánticos de 'Yuri quédate'.

De cara al partido del Bernabéu la baja de Yuri se suma a las ya conocidas de los lesionados Nico Williams, Oihan Sancet y Unai Egiluz y a la duda sobre la disponibilidad de Dani Vivian, que se recupera del esguince de tobillo que se produjo el pasado miércoles contra el Espanyol.

La renovación de Yuri Berchiche por el Athletic Club, en el aire

El lateral, esta temporada, ha sobrepasado la cifra de los 300 partidos jugados en Primera división con el Athletic. Su renovación está en el aire y depende, en gran parte de su decisión final. "Pero hablar de mi situación ahora mismo sería egoísta. Bastantes problemas tenemos colectivamente hablando. Una vez que se resuelvan esos problemas, ya diré lo que voy a hacer", desvelaba hace poco el lateral, aunque resaltaba que "por ganas" seguiría jugando. Los más de 300 partidos en Primera división de Yuri Berchiche juegan un papel fundamental a favor del defensa a la hora de renovar y demuestran las ganas que tiene Yuri de seguir jugando. Su despedida ayer de San Mamés apunta a ser un 'hasta pronto', más concretamente hasta la próxima temporada, aunque a día de hoy, el lateral sigue cumple contrato en junio.

Yuri es una figura vital para el Athletic Club y así quedo demostrado en el partido ante el Celta de Vigo. El defensor fue una de las figuras más destacadas del partido, asistiendo a Iñaki Williams para hacer el 1-1. Su coraje y entrega es innegociable y su veteranía apunta a ser un pilar fundamental para cohesionar a Terzic con la plantilla del Athletic Club de cara a un futuro ilusionante en San Mamés.