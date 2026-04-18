Yuri deja caer sus intenciones de futuro a pocas horas de que la presidencia del Athletic Club quede definida

El lateral izquierdo, a pesar de su veteranía, 36 años, ha asegurado que se ve con suficientes fuerzas para continuar jugando una temporada más al máximo nivel. Las conversaciones van por buen camino pero el de Zarautz no quiere poner su renovación en el foco debido a la situación deportiva del club

Yuri Berchiche es uno de los asuntos que debe cerrar de manera satisfactoria el Athletic Club en las próximas horas. El lateral izquierdo, de 36 años, acaba contrato al final de esta temporada y por ahora no ha renovado aunque sus intenciones ya están bastante claras ya que el de Zarautz ha dicho que se ven con suficientes fuerzas para continuar, al menos, una campaña más. Con todo, Yuri no tiene prisas y no quiere que su continuidad sea prioridad debido a la situación deportiva del club y también a que primero debe quedarse definida la presidencia este mismo sábado siendo Jon Uriarte el que apunta a ser reelegido.

Yuri Berchiche quiere renovar por una temporada más con el Athletic Club

Yuri Berchiche ha manifestado de manera pública su intención o deseo de renovar con el Athletic Club. Hasta hace unas semanas el lateral izquierdo siempre postergó cualquier decisión ya que aún era pronto, pero ahora el futbolista ha señalado que se ve con fuerzas. "Sí, por ganas sí. Pero no voy a hablar de mi situación porque creo que ahora mismo sería egoísta hablar de mí. Bastantes problemas tenemos colectivamente como para hablar de mi situación".

Con todo, Yuri ha preferido no darle importancia a su renovación en estos momentos ya que quiere que el club se centre en conseguir la permanencia en Primera división. "No tengo nada decidido, no lo pienso, solo quiero salir de esta situación con el equipo y la afición y una vez que termine la temporada anunciaré lo que tenga que decir".

Las conversaciones entre los representantes de Yuri Berchiche y el Athletic Club van por buen camino, de hecho hay un principio de acuerdo, pero el futbolista prefiere en estos momentos darle importancia a mejorar la situación deportiva del equipo, que tiene una ventaja de 6 puntos sobre los puestos de descenso a Segunda división, y a que también el futbolista está pendiente de que se defina una presidencia que debería quedar resuelta este mismo sábado.

Jon Uriarte, sólo en la carrera por la presidencia del Athletic Club

La renovación de jugadores, el fichaje del entrenador y otra toma de decisiones están ahora mismo pausadas en el Athletic Club debido a que se está a la espera de que sea investido el nuevo presidente, siendo el favorito Jon Uriarte que apunta a la reelección.

El ex mandatario convocó hace unas semanas elecciones después de haber estado al frente del club los últimos cuatro años. Jon Uriarte no tardó nada en conseguir los avales necesarios, 2.070 para ser exactos, para volver a ser candidato a la presidencia. Han pasado los días y, de momento, ninguna persona más se ha presentado en esta carrera.

El plazo para presentar los avales para ser candidato a la presidencia del Athletic Club acaba este sábado 18 de abril a las 18:00 horas y no parece que surja una oposición. De este modo, todo apunta a que Jon Uriarte, salvo sorpresa de última hora, será proclamado presidente del Athletic Club.

Una vez ocurra eso, la nueva directiva comenzará a tomar decisiones y uno de los temas a abordar será la renovación de Yuri Berchiche.