El Athletic Club, pendiente de Manex Lozano y su grave lesión

El jugador, que terminará su cesión en el Racing de Santander el próximo 30 de junio y que se está recuperando de la lesión de cruzado que sufrió el pasado mes de febrero, cumple contrato en 2029. La intención del club es ampliar su contrato como proyecto de futuro

El Athletic Club es uno de los clubes del mundo que más apuesta por su cantera de Lezama y una entidad que respeta en todo momento el valor de los más jóvenes en el futuro del cuadro vasco. En esa puesta en valor, el Athletic Club cedió el pasado mes de enero al joven delantero de 19 años, Manex Lozano, al Racing de Santander.

Manex Lozano se puso 'de moda' en el Racing de Santander con su gran actuación en Copa del Rey ante el Barcelona para asombro de los propios santanderinos y no tanto del Athletic Club que ya conocía bien a un delantero que reclutó desde el CD Oberena para su cantera de Lezama. Tras dos goles en cuatro partidos, Manex Lozano se encontró con la peor cara del fútbol con una dura lesión de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

Manex Lozano, enfocado en volver con el Athletic Club

Desde que se confirmó su lesión, Manex Lozano, que ya sabía que se iba a perder lo que restaba de temporada con el Racing de Santander, regresó al Athletic Club para trabajar a conciencia en su recuperación. Manex Lozano empezó a trabajar en su recuperación en Lezama, así, tal y como apunta el diario AS, desayuna, come, cena y duerme en Lezama para estar siempre bajo la supervisión de los servicios médicos del Athletic Club.

Manex Lozano es uno de los proyectos de futuro del Athletic Club y la recuperación de la grave lesión de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha es el primer objetivo tanto del propio jugador como del club vasco. Pero esta recuperación se apuesta porque sea cumpliendo los plazos y sin tomar riesgos para evitar las tan temidas recaídas.

El futuro de Manex Lozano en el Athletic Club

Manex Lozano tiene aún un contrato largo con el Athletic Club que le vincula al club de San Mamés hasta junio de 2029. El buen debut de Manex Lozano en el fútbol profesional con el Racing de Santander y sus importantes actuaciones en la Youth League con el Athletic Club (seis goles en seis partidos), ha provocado que el cuadro vasco se haya puesto manos a la obra para mejorar su contrato.

La cláusula de rescisión de Manex Lozano ronda los 20 millones de euros. La intención del Athletic Club es que la cláusula de rescisión de Manex Lozano pase a estar en 60 millones de euros para evitar que algún club llegue y deposite su apetecible cláusula de rescisión actual. El pasado 13 de febrero fue la fecha en la que Manex Lozano se sometió a la operación de su rodilla derecha por lo que está a punto de cumplir cuatro meses de recuperación.

Edin Terzic, nuevo inquilino del banquillo del Athletic Club, tendrá que tomar la decisión con Manex Lozano en relación a su futuro y ver si este es en propio club vasco o afrontando una nueva cesión a un club en el que pueda seguir formándose como profesional. Está por ver si arranca la pretemporada en el primer equipo del Athletic Club o si por el contrario lo hace con el filial.