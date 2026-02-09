El Racing de Santander cierra el fichaje del sustituto de Manex Lozano y le da más competencia a Asier Villalibre

El cuadro de José Alberto, según ha adelantado 'Tiempo de Juego' de la Cadena Cope, habría logrado la incorporación de Jaime Mata, que quedó libre el pasado mes de diciembre tras desvincularse de Las Palmas

El Racing de Santander conoció la pasada semana una de las peores noticias para los intereses de los cántabros y es que Manex Lozano, jugador que llegó este pasado verano al cuadro cántabro procedente del Athletic Club de Bilbao (de uno de sus convenidos, el Baskonia), sufría una importante lesión, rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

El Racing de Santander no escondía en el parte médico de Manex Lozano que se perdería lo que resta de campaña: "Ha dicho adiós a la temporada 2025/26", rezaba el comunicado. Manex Lozano, que estaba empezando a entrar en los planes de José Alberto, ya había participado en cuatro encuentros de Liga y uno de Copa del Rey con dos goles en su casillero y una asistencia. Estas buenas actuaciones habían puesto en 'alerta' al Athletic Club como un jugador que pudiese estar en pretemporada el próximo verano a las órdenes de Ernesto Valverde.

El fichaje del Racing de Santander para suplir al lesionado Manex Lozano

Con Manex Lozano lesionado, el Racing de Santander volvía a tener problemas en la delantera como ocurrió en el comienzo del mercado de fichajes de invierno cuando salió Jeremy Arévalo rumbo a Alemania. Además, el Racing de Santander está pendiente también de la recuperación de Asier Villalibre, que empezó muy bien con los cántabros pero que ya se ha perdido cinco encuentros por lesión.

Así, el Racing de Santander tiene como delantero referente a Andrés Martín con 10 tantos, Íñigo Vicente con cinco y los cuatro del centrocampista Peio Canales. En esa tesitura, el Racing de Santander, según ha adelantado 'Tiempo de Juego' de la Cadena Cope, habría cerrado la llegada de Jaime Mata.

El delantero de 37 años está libre desde el pasado mes de diciembre cuando rescindió su contrato con Las Palmas después de temporada y media. Jaime Mata si contó con oportunidades la pasada temporada en Las Palmas con los canarios en Primera división pero tras el descenso a LaLiga Hypermotion, el nuevo técnico Luis García no le dio más que tres oportunidades para mostrarse sobre el césped.

Jaime Mata estará presente en el partido entre Racing de Santander y Mirandés

Jaime Mata no ha querido perder el tiempo y este lunes estará presente en el Estadio del Sardinero para ver el encuentro del Racing de Santander ante el Mirandés y que podría suponer, en caso de triunfo, la vuelta al liderato de los de José Alberto tras haberlo perdido este pasado domingo a manos del Castellón que venció en Pucela por 0-4.

Jaime Mata, además de por Las Palmas, ha pasado por Getafe, Real Valladolid y Girona. Fue en el cuadro blanquivioleta donde vivió su mejor temporada en lo que a goles se refiere. En la campaña 2017/18, Jaime Mata marcó en Segunda división un total de 35 goles en 43 encuentros además de repartir cinco asistencias. El medio citado anteriormente también ha apuntado que Jaime Mata no se lo ha pensado ante la llamada del Racing de Santander ya que su familia es de Cantabria.