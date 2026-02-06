Se confirma la lesión grave de Manex Lozano, futbolista del Athletic Club cedido en el Racing de Santander

El delantero, después de haber sentido un fuerte dolor en su rodilla derecha en un entrenamiento realizado este viernes, ha sido sometido a unas pruebas médicas que han ratificado las malas sensaciones que se tenían: rotura del ligamento cruzado anterior

Malas noticias para el Athletic Club y el Racing de Santander ya que este viernes ha caído lesionado de mucha gravedad Manex Lozano, delantero que está cedido por el club vasco en el cántabro hasta el final de esta temporada. El goleador sintió un fuerte dolor en su rodilla derecha en una sesión de ejercicios y rápidamente fue sometido a pruebas médicas que han ratificado las malas noticias: rotura el ligamento cruzado anterior.

El Racing de Santander ha confirmado que Manex Lozano, una de la jóvenes estrellas que han emergido de la cantera del Athletic Club en los últimos meses, se ha roto el el ligamento cruzado anterior y que, por tanto, se pierde la temporada. El atacante, de sólo 18 años, va a pasar por el quirófano y dice adiós a la temporada.

Se cumplieron así los peores pronósticos ya que José Alberto López, entrenador del Racing de Santander, ya afirmó que no tenía buena pinta la lesión de Manex Lozano: "Ha sido el solo en una jugada en el entrenamiento, ha notado que se le fue la rodilla y poco más os puedo decir. Han ido a hacerle pruebas y ahora pues a esperar lo que digan las pruebas, que esperemos que sean buenas noticias, aunque tiene mala pinta".

El plan del Athletic Club con Manex Lozano

El Athletic Club va a seguir de cerca la recuperación de Manex Lozano. La prioridad del club rojiblanco es que ahora el delantero, al que tiene blindado con una cláusula de rescisión de 20 millones de euros, se recupere perfectamente y vuelva a los terrenos de juego.

Estaba previsto que una vez finalizada su cesión al Racing de Santander, Manex Lozano hiciera la pretemporada con el Athletic Club la próxima pretemporada. Ahora no hay ninguna prisa ya que la prioridad es que el delantero se recupere lo mejor posible de esta grave lesión de rodilla.

El comunicado del Racing de Santander anunciando la grave lesión de Manex Lozano

'El futbolista del Racing Manex Lozano se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en el entrenamiento matinal realizado en los Campos de Sport de El Sardinero. El delantero verdiblanco, que fue cedido por el Athletic Club en el presente mercado invernal, ha sido sometido a pruebas de imagen para emitir el presente parte médico ofrecido por ASISA, proveedor de salud de la entidad cántabra.

El periodo de baja y recuperación de Manex Lozano, que será intervenido quirúrgicamente, dependerá de su posterior evolución, pero el delantero navarro ha dicho adiós a la temporada 2025/26'.