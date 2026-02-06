El Athletic Club, muy preocupado por Manex Lozano, cedido en el Racing de Santander: "Tiene muy mala pinta"

El delantero se ha retirado de entrenamiento de este viernes después de sentir un dolor intenso en su rodilla derecha tras realizar un mal apoyo. José Alberto López, técnico del club cántabro no ha sido demasiado optimista cuando ha atendido a los medios de comunicación

El Athletic Club está muy preocupado con el estado físico de una de sus principales promesas de la cantera: Manex Lozano. El delantero, que está cedido hasta el final de temporada en el Racing de Santander de Segunda división, ha sufrido un problema en su rodilla derecha y todo hace temer que se trata de una lesión grave. El canterano del Athletic Club ha abandonado el entrenamiento y se ha realizado pruebas médicas para determinar el alcance de la posible lesión, aunque las primeras impresiones no son nada halagüeñas tal y como ha explicado José Alberto López, entrenador del Racing de Santander.

Rápidamente, Manex Lozano se ha desplazado a una clínica en donde ha sido sometido a pruebas médicas para saber el alcance de su lesión. En el Racing de Santander, las primeras impresiones no son buenas tal y como ha declarado su entrenador José Alberto López: "Ha sido el solo en una jugada en el entrenamiento, ha notado que se le fue la rodilla y poco más os puedo decir. Han ido a hacerle pruebas y ahora pues a esperar lo que digan las pruebas, que esperemos que sean buenas noticias, aunque tiene mala pinta".

En las próximas horas se debe saber cuál es la lesión que sufre Manex Lozano aunque se teme que tenga afectado el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

El Athletic Club, pendiente del estado físico de Manex Lozano

Esta lesión puede suponer un grave contratiempo tanto para el Racing de Santander como para el Athletic Club, ya que Manex Lozano es importante para los dos clubes a corto plazo.

El Racing de Santander puede perder a un delantero que desde su llegada, en el mercado de fichajes de invierno, ha sido importante, teniendo un activo menos para lograr el ascenso a Primera división.

Por su parte, el Athletic Club puede ver que Manex Lozano pueda perderse la próxima pretemporada del equipo que entrena Ernesto Valverde en donde iba a tener la oportunidad de ganarse un puesto en la primera plantilla. Un Athletic Club que tiene una gran confianza en el joven delantero, de 18 años, ha que tiene blindado con una cláusula de rescisión de 20 millones de euros.