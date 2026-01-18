El Athletic Club ya se frota las manos con el goleador Manex Lozano: la apuesta le sale a la perfección

El delantero, que está jugando en calidad de cedido en el Racing de Santander, se ha sobrepuesto a una semana en la que ha sido fuertemente criticado por fallar un mano a mano en el partido contra el FC Barcelona. Su adaptación a Segunda división está siendo magnífica y en el Athletic Club hay motivos para que se dispare la ilusión

El Athletic Club tiene motivos para sonreír y para ilusionarse cuando observa, desde la relativa distancia, que Manex Lozano se está reivindicando como un excelente delantero, al menos, en Segunda división. Más allá de eso, el futbolista, que está cedido en el Racing de Santander, está demostrando tener una gran personalidad, carácter y actitud ya que después de no haber tenido una semana fácil, por su fallo contra el FC Barcelona, es cuando saca su mejor rendimiento. Su gran nivel en el Racing de Santander respalda que el movimiento que ha hecho el Athletic Club con Manex Lozano en este mercado de invierno ha sido perfecto.

Manex Lozano está demostrando que está sobradamente preparado para jugar en Segunda división. Después de fallar un mano a mano frente a Joan García en el partido de octavos de final de la Copa del Rey contra el FC Barcelona por el que fue muy criticado, el delantero, cedido por el Athletic Club en el Racing de Santander, ha respondido como mejor sabe hacerlo: marcando goles. Manex Lozano anotó el 1-0 con un excelente disparo cruzado raso en el encuentro contra la UD Las Palmas. No fue lo único que aportó, ya que el delantero también peinó un balón que generó el 3-1 a favor del Racing de Santander.

Con este gol, Manex Lozano ya suma un total de 2 goles en 3 partidos que ha disputado con el Racing de Santander lo que hace que la decisión del Athletic Club de ceder a su joven delantero, de 18 años, al equipo cántabro haya sido muy acertada ya que el futbolista está teniendo minutos en la élite y se está desarrollando a la perfección. Por tanto, Manex Lozano volverá al Athletic Club la próxima temporada como un futbolista más hecho y mejor preparado para rendir en el equipo vasco.

El Athletic Club tiene muchas esperanzas puestas en Manex Lozano

En el Athletic Club ya se frotan las manos con Manex Lozano al que consideran una de sus mejores proyectos de cantera de los últimos años al tratarse de un delantero centro con excelente físico y mucho gol.

Después de dar un gran nivel en la UEFA Youth Legue, 6 goles en 6 partidos, el Athletic Club lo ha mandado cedido al Racing de Santander para que se desarrolle y dé sus primeros pasos en el profesionalismo. Volverá de cara a la próxima temporada al Athletic Club, con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028, para intentar ganarse un puesto en la primera plantilla.

Manex Lozano está llamado a ser uno de los delanteros que palie el déficit de gol que tiene el Athletic Club el cual esta temporada en LaLiga sólo ha marcado 19 goles en los primeros 20 encuentros de Primera división.