El Athletic Club tiene motivos para ilusionarse con Manex Lozano, cedido en el Racing de Santander: "Tiene una personalidad de jugador ganador"

El delantero, que está prestado por el equipo vasco hasta el final de esta temporada, fue el gran protagonista del partido Racing - Barcelona debido a las críticas recibidas por fallar una ocasión de gol clara, que le paró Joan García, cuando pudo haber pasado el balón a Andrés Martín. José Alberto López lo ha calificado como un jugador especial

Manex Lozano es, sin duda alguna, una de las grandes joyas de la cantera del Athletic Club el cual ve al joven delantero, de 18 años, como un futbolista con potencial para ser su 9 titular por muchos años. Para que no se quedara estancando, el Athletic Club decidió cederlo al Racing de Santander de Segunda división en donde está recibiendo sus primeras críticas después de haber fallado un mano a mano contra Joan García, que hizo un paradón, cuando pudo pasar a su compañero Andrés Martín que estaba solo. El Athletic Club ve esto desde la distancia, pero, al mismo tiempo, tiene motivos para estar ilusionado ya que José Alberto López, entrenador del Racing de Santander, ve algo especial en el canterano del equipo vasco.

José Alberto López, entrenador del Racing de Santander, ha comparecido ante los medios de comunicación antes del partido contra la UD Las Palmas. El técnico ha aprovechado ese momento para salir en defensa de Manex Lozano, el delantero cedido por el Athletic Club. "Yo me quedo con la ambición de Manex y la personalidad de Manex para decidir y finalizar esa acción, y asumir la responsabilidad de finalizar esa acción. Había tenido dos, había metido a las dos y de tener la tercera y volver a intentarlo. Y eso para mí lo que me dice es tener una personalidad de jugador ganador y son los jugadores que quiero tener a mi cargo".

Manex Lozano está cedido por el Athletic Club en el Racing de Santander hasta el final de esta temporada. El canterano del equipo vasco, que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028, posee una cualidades físicas y técnicas que lo convierte en uno de los mejores proyectos de delantero surgidos en Lezama en los últimos años, habiendo demostrado su potencial en la UEFA Youth League principalmente en donde sumaba 6 goles en 6 partidos disputados.

Manex Lozano, cuando acaba su cesión en el Racing de Santander, volverá al Athletic Club, en donde se intentará ganar un puesto en el primer equipo.

José Alberto López condena los ataques que ha sufrido Manex Lozano a través de las redes sociales

José Alberto López, entrenador del Racing de Santander, ha salido en defensa de Manex Lozano después de que muchas personas, bajo el anonimato de las redes sociales, insultaran al futbolista cedido por el Athletic Club por el gol que falló en el partido de octavos de final de la Copa del Rey que el Racing de Santander perdió contra el FC Barcelona por 0-2.

"Por desgracia forma parte de esta sociedad machacar a los demás, que es algo bastante común. He hablado con él esta mañana, él está bien, el chico está bien, tiene nuestra máxima confianza y el apoyo de toda la plantilla y de todo el staff, de todo el club. Entonces eso es lo que creo que le hace estar tranquilo y sereno, pero está claro que creo que es intolerable estas faltas de respeto que surgen cada día en las redes sociales a un jugador porque comete un error, que el máximo interesado en meter y en acertar en esa toma de decisión es él. Ya digo, asume la responsabilidad y ha dicho lo que me parece, lo que ha hecho en esa jugada. A mí me parece que es de jugador ganador, pero, por desgracia, ya sabemos lo que son las redes sociales y toda la gente que está en ello. Tenemos que saber convivir con ello y no darle demasiada importancia", sentenció el técnico del Racing de Santander.