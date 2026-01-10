El Athletic cede a Manex Lozano, su máximo goleador de la Youth League, al Racing de Santander

El delantero de 19 años da el salto de Segunda Federación, donde jugaba con el Basconia, a Segunda división para reforzar la delantero del conjunto cántabro

El Athletic Club ha hecho oficial este sábado la cesión de Manex Lozano al Racing de Santander hasta final de temporada. De esta forma, el conjunto cántabro logra reforzar la delantera, uno de los objetivos de este mercado de enero tras las salidas de Jeremy Arévalo y Yeray.

Manex Lozano se suma al fichaje anunciado este viernes por el Racing de Santander, el internacional georgiano Giorgi Guliashvili, procedente del FK Sarajevo, que se ha comprometido con el club santanderino hasta junio de 2029, y que ha pagado por él 2,5 millones de euros, reservándose el conjunto bosnio el 15% de una futura venta del delantero. Ambos futbolistas completarán la delantera racinguista junto con Juan Carlos Arana y Asier Villalibre, ambos actualmente lesionados, después de que el Racing hubiera tanteado otras opciones como la de Jon Karrikaburu, que no vivirá finalmente una segunda etapa en El Sardinero.

El comunicado del Athletic

El Athletic Club y el Real Racing Club han llegado a un acuerdo para que el delantero juvenil Manex Lozano salte del CD Basconia al equipo cántabro de LaLiga Hypermotion como cedido hasta final de temporada.

Lozano, goleador del Athletic Club en la Youth League con seis tantos, afronta así un importante avance en su formación, en un acuerdo que incluye una cláusula de penalización por partidos no jugados y bonus por logros individuales y colectivos en favor de Ibaigane.

El delantero centro iruindarra, autor de ocho goles entre todas las competiciones en esta campaña y de 23 en el Juvenil de Honor en la anterior, se incorporará hoy mismo al club cántabro, donde también milita a préstamo Peio Canales. Recientemente convocado por la selección española Sub-19 en su tercera temporada en Lezama tras llegar del Oberena, Lozano es una gran esperanza del Club en su posición.

Máximo goleador del Athletic en la Youth League

El futbolista ha disputado este curso 14 partidos con el Club Deportivo Basconia, segundo filial rojiblanco, en Segunda Federación y seis con el equipo juvenil del Athletic en la UEFA Youth League, con el que ha marcado el mismo número de goles.

Manex Lozano Carmona nació en Pamplona (Navarra) el 23 de febrero de 2007 y llegó a Lezama en 2023 procedente del Oberena. El ariete, que mide 1,91 y pesa 75 kilos, jugó la pasada campaña 33 encuentros con el juvenil del Athletic en División de Honor en los que anotó 23 tantos. El delantero navarro, además, es internacional Sub-19 con España.