La exigencia de la Real Sociedad que aleja a Karrikaburu de su destino preferido

El delantero se había decantado por volver al Racing de Santander, donde le esperan con los brazos abiertos, pero el club donostiarra quiere incluir una opción de compra obligatoria que en El Sardinero consideran excesiva

La Real Sociedad ha concretado su primer movimiento del mercado de enero con la venta de Umar Sadiq al Valencia y ahora los focos se dirigen a Jon Karrikaburu. Ninguno de los dos delanteros contaba para Sergio Francisco y la situación no ha cambiado con Pellegrino Matarazzo, que ha pedido el fichaje de otro punta en el que ya trabaja la dirección deportiva. Pero en el caso del canterano, lo que parecía una salida cercana podría haberse complicado en las últimas horas.

Fuera de la lista de Matarazzo una vez más

Tras quedarse fuera de la lista ante el Atlético de Madrid por unas pequeñas molestias físicas, el ariete de Elizondo tampoco fue citado por el técnico estadounidense para el duelo ante el Getafe, esta vez por decisión técnica, aunque no quiso aclarar si realmente se debía a su inminente marcha al Racing de Santander.

"Estoy abierto a todos los jugadores de la plantilla y no he visto ningún rumor desde Santander. Solo puedo decir que la lista de convocados la elijo en función de cada partido y considerando tener una lista equilibrada para poder reaccionar a diferentes situaciones que se den en un determinado encuentro. Veo también el rendimiento en los entrenamientos, y quiero compensar a los jugadores que han entrenado bien”, señaló el norteamericano.

Tras su buen rendimiento en el conjunto cántabro la campaña pasada, en la que firmó 9 goles y 5 asistencias en 45 partidos, el atacante txuri urdin se había decantado por volver a El Sardinero entre las diversas ofertas de Segunda división que maneja para volver a salir cedido. De hecho, en la entidad montañesa no ocultaban su interés este pasado miércoles. "Lo fácil y cómodo es Karrikaburu porque él quiere venir y le conocemos”, señaló su director deportivo, Chema Aragón.

El Racing ya manejaría otra alternativa

Pero según el diario As, dicha vía se ha enfriado por las pretensiones de la Real Sociedad, que quiere incluir en el acuerdo una opción de compra obligatoria cuyo montante final dependería de ciertas variables, las cuales el Racing considera prácticamente imposibles de alcanzar para su realidad económica. Así, tras cerrar también el fichaje del atacante georgiano Giorgi Guliashvili, procedente del FK Sarajevo, ya estaría trabajando en otra alternativa para completar su delantera que llevaría tiempo siguiendo.

Esto no quiere decir, no obstante, que Karrikaburu vaya a permanecer en Anoeta, pues es consciente de cuál es su papel en el equipo, con Oyarzabal y Óskarsson por delante y con la dirección deportiva buscado un nuevo punta. Por ello, tiene asumido que la mejor solución es volver a salir cedido, como ya hizo en los últimos años hasta en cuatro ocasiones, pasando por las filas de Leganés, Alavés, Andorra y el propio Racing de Santander.

La opción del Zaragoza y el Sporting de Gijón

El canterano apenas ha dispuesto de oportunidades y solo suma 151 minutos, repartidos en seis partidos en LaLiga y otro en la Copa del Rey, sin haber sido titular en ninguno de ellos. Ahora está por ver si el Real Zaragoza, que parecía bien posicionado, pasa de nuevo a la acción, aunque tampoco su economía es precisamente boyante, mientras que el Sporting de Gijón ya parecía haberse caído de la puja precisamente por cuestiones monetarias.