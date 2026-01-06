La Real Sociedad toma una decisión con Karrikaburu: las tres opciones que tiene sobre la mesa

El delantero se quedó fuera de la convocatoria del partido contra el Atlético de Madrid por unas molestias musculares, pero la realidad es que Pellegrino Matarazzo no cuenta con él. El delantero sabe que tendrá que buscarse la vida fuera del club txuri-urdin, contando con ofertas de Segunda división principalmente

Jon Karrikaburu es uno de los futbolistas que atraen las miradas de la Real Sociedad en este mes de enero debido a que el delantero está en la rampa de salida de club txuri-urdin. El delantero no entra en los planes del entrenador Pellegrino Matarazzo que ya le ha hecho saber que tendrá casi imposible jugar en lo que resta de temporada. Esta decisión es firme y el canterano ya la conoce lo que provoca que el nombre de Jon Karrikaburu esté agitando el mercado de fichajes de Segunda división en donde tres equipos ya han preguntado por el delantero: Racing de Santander, Real Sporting de Gijón y Real Zaragoza.

Racing de Santander, Real Sporting de Gijón y Real Zaragoza preguntan por Jon Karrikaburu, delantero de la Real Sociedad

Después de que se haya confirmado que Jon Karrikaburu sigue en un plano secundario en la Real Sociedad con Pellegrino Matarazzo como entrenador, las llamadas no han tardado en llegar a la Real Sociedad para interesarse por la situación de un delantero que si no ocurre nada raro saldrá del equipo vasco en este mercado de fichajes de invierno.

Racing de Santander, Real Sporting de Gijón y Real Zaragoza, todos de Segunda división en donde el futbolista tiene gran cartel, son las tres opciones que ahora mismo tiene Jon Karrikaburu, delantero de la Real Sociedad, según informa El Diario Vasco. Las otras posibilidades que puedan haber en Segunda división parten con desventaja.

Racing de Santander y Real Sporting de Gijón tiene mayores opciones a la hora de lograr el fichaje de Jon Karrikaburu porque son dos equipos que están luchando por el ascenso a Primera división, mientras que el Real Zaragoza, que está intentando convencer al futbolista de la Real Sociedad, no se rinde.

La opción del Racing de Santander gusta a Karrikaburu porque en ese equipo jugó cedido la pasada temporada marcando 9 goles y dando 5 asistencias en los 45 partidos oficiales que disputó. El Real Sporting de Gijón le gusta por ser un histórico y por estar en la pelea por el ascenso a Primera división. Eso no lo puede ofrecer el Real Zaragoza a Jon Karrikaburu, teniendo el club maño el hándicap de estar luchando por no descender a Primera RFEF, pero su director deportivo, Txema Indias, no desiste y ha hablado con el entorno del delantero de la Real Sociedad para intentar reclutarle.

Estas son las tres opciones que maneja, principalmente, un Jon Karrikaburu, que tiene contrato con la Real Sociedad hasta el 30 de junio de 2027, y que se marcharía en calidad de cedido a priori.

Jon Karrikaburu se quedó fuera de la convocatoria del partido contra el Atlético de Madrid por una lesión

Jon Karrikaburu se quedó fuera de la convocatoria de la Real Sociedad para el partido contra el Atlético de Madrid por unas pequeñas molestias musculares. Aunque hubiera sido citado, el canterano hubiese tenido imposible jugar ya que actualmente Pellegrino Matarazzo tiene a Mikel Oyarzabal y a Orri Oskarsson como delanteros principales en su rotación.

Debido a que esta situación no ha cambiado nada, ya que en esta temporada sólo ha disputado 151 partidos repartidos en 6 partidos, lo mejor para Jon Karrikaburu es salir de la Real Sociedad.