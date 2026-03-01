La Real Sociedad echa balones fuera con Álex Remiro y alimenta el debate en la portería: "Estamos tranquilos"

El director deportivo txuri urdin, Erik Bretos, no ha querido desvelar las intenciones del club con respecto a la renovación del meta navarro, al que solo le queda un año más de contrato y aún no ha recibido ninguna oferta para ampliarlo

La Real Sociedad anunció recientemente la renovación de Unai Marrero hasta 2030. Con ello, desde el club donostiarra confirman su apuesta por un cancerbero que este curso ha aprovechado sus oportunidades en la Copa del Rey, hasta caer lesionado, para erigirse en el héroe ante Osasuna y recibir una lluvia de elogios. No son pocos los aficionados que han pedido incluso su titularidad ante las dudas ofrecidas durante buena parte del curso por Álex Remiro, que ha mejorado su nivel en este 2026, aunque volvió a errar en el tropiezo ante el Oviedo.

Pero más allá de lo que se cuece en el entorno, son los propios movimiento de la entidad txuri urdin los que alimentan el debate de cara a la próxima campaña. Con Marrero no ha habido dudas. A sus 24 años, suma 17 encuentros con el primer equipo, donde cumple su tercera campaña como habitual suplente, pero se le ve preparado para asumir un rol más protagonista. Además, en el Sanse aprieta Aitor Fraga, también renovado hasta 2029. ¿Pero qué pasa con Remiro?

Álex Remiro, sin noticias de la Real Sociedad

El navarro, que llegó del Athletic hace ya siete temporadas, ha sido clave en los éxitos de la Real Sociedad en los últimos años. Tanto es así que se ha ganado un sitio como tercer portero en la selección española. Pero él mismo ha reconocido que desde la planta noble de Anoeta nadie ha descolgado el teléfono para tratar la posible renovación de su contrato, que finaliza el 30 de junio de 2027.

Los elogios de Erik Bretos: "Es muy importante para nosotros"

Sobre ello ha sido cuestionado el director deportivo txuri urdin, Erik Bretos, que se limitó a lanzar balones fuera, sin aclarar cuál es la intención del club con respecto a su portero titular. "No tenemos que preocuparnos por Álex, es un portero de un nivel muy alto, está teniendo un recorrido espectacular en el club, él sabe perfectamente que es muy importante para nosotros, lo va a seguir siendo y estamos muy tranquilos", señaló en DAZN.

Estas ambiguas declaraciones, carentes del espaldarazo necesario, no hacen sino seguir avivando las dudas sobre Álex Remiro, quien también aseguró que ha habido momentos en los que no se ha sentido lo suficientemente valorado. Por ello, mientras se juega su presencia en el Mundial, no es de extrañar que pueda pensar en un cambio de aires en verano, en busca de un último gran contrato a sus 30 años.

Ya manejó ofertas de la Premier League y el FC Barcelona sigue atento

Pretendientes, desde luego, no le han faltado en los últimos mercados. El pasado verano, sin ir más lejos, fue él mismo quien cerró la puerta a la Premier League, donde tanto el Aston Villa como el Newcastle se habían interesado en su contratación. Pero, además, también el FC Barcelona lleva tiempo siguiéndolo. Deco ya tanteó su fichaje antes de atar a Joan García y según informó semanas atrás Mundo Deportivo, el club azulgrana no se ha olvidado del realista pese al estatus de titular indiscutible del ex del Espanyol.

El posible precio de su traspaso

Es más, consideran en la Ciudad Condal que Remiro podría salir en verano por un precio inferior a los 10 millones de euros, siendo a su vez la gran oportunidad de la Real Sociedad para sacar tajada económica por un meta que llegó a coste cero y ha ofrecido un gran rendimiento. Por si caso, ya tiene atado además a un relevo de garantías aguardando su momento.