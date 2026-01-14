Unai Marrero abre el debate sobre la titularidad de Remiro en la Real Sociedad: "Eso ya no es cosa mía, es decisión del míster el portero que juega"

El meta de la Real Sociedad se vistió de héroe en Anoeta y llevó a su equipo, con dos buenas paradas en la tanda de penaltis ante Osasuna, a los cuartos de final. Su actuación convenció a Matarazzo, a la afición y presenta su candidatura para pelear la titularidad con Remiro

La Real Sociedad sufrió en Anoeta ante Osasuna para firmar su pase a cuartos de final de la Copa del Rey. El partido se puso, desde primera hora, cuesta arriba para los locales que empezaron perdiendo 0-2 a los 20 minutos de juego. Los donostiarras reaccionaron y acabaron venciendo a los rojillos en los penaltis. La figura de Unai Marrero, portero suplente de la Real Sociedad, fue clave en la agonía de la lotería de los penaltis, atajando dos penas máximas en la tanda. El portero era una de las grandes incógnitas para Matarazzo que subrayó antes del partido que estaba deseando ver en acción al meta ya que lo que había visto de él hasta el momento en los entrenamientos le había sorprendido gratamente. Marrero, héroe de la Real Sociedad, convenció a Matarazzo y destaca que "si me ha definido así, será que soy así". Su gran actuación en Copa del Rey se postula como amenaza a la titularidad, aunque deriva la responsabilidad en el técnico estadounidense: "Eso ya no es cosa mía, es decisión del míster el portero que juega".

Remiro convence a Matarazzo

El portero suplente de la Real Sociedad fue el protagonista de la tanda de penaltis ante Osasuna y consiguió su objetivo, sorprender a Matarazzo que admitió que veía con energía a Marrero y siendo un portero diferente. "Si me ha definido así, será que soy así. Él también nos transmite energía en el día a día", destaca en Marca el portero de la Real Sociedad. "Estaba tranquilo, porque sé mis cualidades, sé que donde soy fuerte y, aunque no todo depende de mí, tenía claro que debía darlo todo. Tenía que confiar en mí mismo, estar muy preparado mentalmente. Habíamos visto los penaltis, los habíamos estudiado un poco y salió bien, estoy contento. ¿Qué no he visto los lanzamientos de mis compañeros? Es verdad que no los miré, estaba en lo mío, pensando en quien podía lanzar el siguiente y como lo iba a hacer…" subrayó sobre la tanda de penalti en la que se convirtió en el héroe de la Real Sociedad.

La titularidad de Remiro en la Real Sociedad, ¿amenazada?

Sobre si amenaza el puesto de Remiro, Marrero delega la responsabilidad en Matarazzo y, aunque asegura que está preparado para asumir el reto, destaca que el meta de la Real Sociedad es un "porterazo". "Remiro todos sabemos que es un porterazo. Yo trabajo día a día para estar preparado para jugar cuando se me necesite y eso ya no es cosa mía, es decisión del míster el portero que juega. Yo lo que tengo que hacer es levantarme todos los días para ir a Zubieta a trabajar con ilusión, como lo hago siempre, y luego el míster decide los que juegan", sentencia.