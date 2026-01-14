Real Sociedad 2(4)-2(3) Osasuna: Anoeta recupera la sonrisa con Marrero como héroe

El habitual meta suplente se erigió en protagonista al detener dos lanzamientos en la tarda de penaltis, a la que se llegó tras un vibrante encuentro en el que los rojillos se pusieron muy pronto con dos goles de ventaja, llegando la igualada con el gol de Zubeldia en el tiempo de prolongación

La Real Sociedad es otra con Pellegrino Matarazzo. La afición txuri urdin vuelve a sonreír y se ilusiona con la Copa del Rey en una temporada con pocas alegrías. Hubo que sufrir, porque Osasuna se puso muy pronto con dos goles de ventaja. Pero la épica apareció en Anoeta con un tanto de Zubeldia en la prolongación para forzar la prórroga. En un continuo tobogán de emociones, los lamentos resonaron en Donostia cuando Oyarzabal erró la pena máxima que pudo significar el 3-2. Pero en la tarda de penaltis, Marrero se erigió en el héror al detener dos lanzamientos y darle el pase a su equipo, que conocerá el lunes a su rival en los cuartos de final.

Golazo de Moncayola y error de Oyarzabal

Apostó Matarazzo por un once con muchos titulares porque, como avisó en la previa, la Copa del Rey puede representar una buena oportunidad de hacer "algo especial". Pero los rojillos se adelantaron muy pronto, cuando aún las piezas se estaba colocan sobre el tablero de Anoeta. A los cuatro minutos, Moncayola recogía un balón suelo en la frontal del área y de manera un tanto acrobática enganchó un voleón para clavarlo en la misma escuadra, imposible para Marrero.

Le tocaba al cuadro txuri urdin remar a contracorriente. Pero lejos de reaccionar, a punto estuvo de llegar el segundo en un disparo lejano de Moncayola que sacó el meta local junto al palo, en una acción propiciada por la falta de contundencia realista a la hora de alejar el peligro. Así, no tardó en llegar el 0-2 sobrepasado el cuarto de hora, esta vez tras un córner botado en corto al primer palo. Oyarzabal se equivocó en el despeje y el mismo le salió hacia su portería, sorprendiendo a Marrero. Anoeta se quedaba helada.

Le costó responder a la Real Sociedad, que en el 35' pidió penalti por una mano de Arguibide en el área sobre la que el VAR no se pronunció. Pero en los instantes finales del primer acto los donostiarras sí subieron la intensidad en ataque, gozando de dos ocasiones claras para reducir diferencias. Primero Calata Car no llegó por poco para empujarla a la red tras un centro de Kubo y ya en el alargue fue Carlos Soler quien rozó el gol con un disparo desde la frontal que se marchó cerca del palo tras el despeje en corto de Bretones

Épica donostiarra en la segunda mitad

Remontada épica o apeado de un Copa que ganó en 2020 eran las opciones para los locales y a ello se afanaron en un segundo tiempo en el que los navarros se dedicaron a contener y defender la renta que mermó a 20 minutos del final con el golazo desde fuera del área de Beñat Turrientes. Los donostiarras, sin ningún complejo, se la jugaron el todo por el todo en los instantes finales y en el tiempo de descuento llegó el gol de Zubeldia para equilibrar el marcador y llevar la eliminatoria a la prórroga.

Oyarzabal erró de penalti antes de la tarda definitiva

La prolongación fue generosa con un Osasuna que se libró en el penalti fallado por Oyarzabal y otras dos grandes intervenciones de Aitor Fernańdez para evitar el tercero y jugárselo todo en la suerte de las penas máximas. Ahí estuvo más fina una Real que convirtió cuatro de los cinco lanzamientos. Sólo erró Zakharyan, mientras que Osasuna falló los de Moncayola y Catena para sucumbir en un partido heroico por parte de ambos equipos.

Ficha técnica:

Real Sociedad: Marrero; Aramburu (Odriozola 74'), Caleta-Car (Oskarsson 89') (Jon Martín 95'), Zubeldia, Sergio Gómez; Gorrotxategi (Turrientes 54'), Sucic (Guedes 74'), Carlos Soler, Barrenetxea (Zakharyan 54'), Kubo y Oyarzabal.

Osasuna: Aitor Fernández; Arguibide (Javi Galán 63'), Herrando, Boyomo, Juan Cruz (Torró 84'); Moncayola, Iker Muñoz (Catena 84'), Moi Gómez (Rubén García 71'), Bretones; Kike Barja (Rosier 63') y Raúl García (Budimir 98').

Árbitro: Ávalos Barrera (catalán). Amonestó al local Kubo y a los visitantes Herrando, Moncayola, Raúl García y Budimir.

Goles: 0-1 (4') Moncayola; 0-2 (17') Oyarzabal, en propia puerta; 1-2 (75') Turrientes; 2-2 (93') Zubeldia.

Tanda de penaltis (4-3): Oyarzabal (gol); Budimir (gol); Guedes (gol); Moncayola (para Marrero); Carlos Soler (gol); Torró (gol); Sergio Gómez (gol); Javi Galán (gol); Zakharyan (fuera); Catena (para Marrero).