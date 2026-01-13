La Real Sociedad se mueve en el mercado de enero: dos requisitos para fichar un delantero y un central

Erik Bretos anda muy atento para reforzar el ataque ante la salida de Sadiq y la más que probable de Karrikaburu, así como un central que aporte rendimiento inmediato

Pellegrino Matarazzo ha logrado comenzar con buen pie en la Real Sociedad. El técnico estadounidense no conoce la derrota tras sus dos primeros partidos al frente del banquillo donostiarra y suma cuatro puntos de seis posibles en LaLiga, a la espera esta noche de debutar en la Copa del Rey con el objetivo de llevar al club a los cuartos de final del torneo.

Todo ello mientras Erik Bretos y los integrantes de su dirección deportiva afrontan el mercado de invierno con la intención de mejorar la plantilla para no tener que mirar hacia abajo en la clasificación, como si están teniendo que hacer durante estos primeros meses del campeonato. Así, tras la salida definitiva de Umar Sadiq y el gran interés de clubes de Segunda por hacerse con Jon Karrikaburu, quien saldrá en este mes de enero, la Real tiene la necesidad de acudir al mercado en busca de un delantero.

De hecho, Matarazzo tan sólo cuenta con Mikel Oyarzabal, titularísimo en la punta de ataque, y con Orri Óskarsson, pero el islandés apenas acaba de salir de una larga lesión y de momento tan solo tuvo un par de minutos frente al Atlético de Madrid. Además, no hay que descartar la posibilidad de que alguno de los dos pueda volver a caer lesionado, aunque sea algo leve, lo que limitaría considerablemente las opciones de Matarazzo en ataque.

Cómo es lógico, la Real Sociedad busca con paciencia pero con la convicción de que debe ser un refuerzo que aporte rendimiento inmediato, aunque no es la delantera la única posición que se busca reforzar en este mercado de enero, la otra, tal y como informa As, es el centro de la defensa, bajo el mismo criterio de cesión y rendimiento inmediato. Cierto es que 'Rino' le ha dado la confianza a la pareja Caleta-Car-Martín en sus dos primeros partidos pero el rendimiento del croata no termina de convencer a la dirección deportiva, de ahí que anden pendientes a la posibilida de incorporar un central de mayores garantías.

Matarazzo, centrado en la competición

Al ser preguntado el nuevo técnico realista ayer en la previa del choque copero, el estadounidense no quiso dar muchas pistas aunque dejó bastante clara su intención en el mercado de inviero: "Sobre el mercado de fichajes hablé de ello hace cuatro días y no ha cambiado mucho. Sigo centrándome en el potencial de la plantilla y en sacar lo mejor de cada jugador. En algún momento decidiremos si necesitamos cambiar algo, si necesitamos otro perfil o no, pero no es el momento y ahora mismo no estoy centrado en eso".