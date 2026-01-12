Claro mensaje de Matarazzo a Karrikaburu en la lista de convocados para la Copa del Rey

El técnico de la Real Sociedad deja fuera al delantero por tercer partido consecutivo, dejando patente que no entra en sus planes mientras suena para equipos de Segunda; Goti tampoco tendrá muchos minutos si se queda en Zubieta

Pellegrino Matarazzo, técnico de la Real Sociedad, ha dado a conocer la lista de convocados para afrontar el partido de este martes de los octavos de final de la Copa del Rey frente a Osasuna. El técnico estadounidense sigue contando con los mismos hombres que en el último partido de LaLiga frente al Getafe salvo por la excepción de Mikel Goti, que en esta ocasión se queda fuera de la citación para el duelo de Anoeta.

Si el mediocentro de Gorliz ya tenía pocos minutos con Sergio Francisco, parece complicado que vaya a tener más con Matarazzo, que lo ha dejado fuera en dos de las tras convocatorias que ha ofrecido hasta el momento. Se quedó en la grada ante el Atlético de Madrid pero viajó a Getafe, aunque no llegó a jugar ni un minuto.

Quizás en la Copa podría esperar tener su oportunidad, pues ha sido en la competición donde más presencia ha tenido, jugando al completo los partidos de primera y segunda ronda frente a la SD Negreira y al Reus, en los que anotó un gol en cada duelo, sin embargo, Ansotegi ya lo dejó fuera de la lista frente al Eldense y ahora con Matarazzo su situación es la misma.

Pero si complicada es la situación de Mikel Goti más aún lo es la de Jon Karrikaburu. Mientras su nombre no deja de sonar en el mercado como candidato para reforzar a varios equipos de Segunda división, Matarazzo ha vuelto a prescindir de sus servicios por tercer encuentro consecutivo, aunque en la primera lista no estuvo por unas molestias físicas según explicó el míster realista.

Sin embargo, no parece que Karrikaburu entre en los planes del nuevo técnico y todo apunta a que saldrá en este mercado de enero. El que sí está en la convocatoria es Turrientes, que acabó el choque del Coliseum con molestias pero que ha superado a tiempo y estará a disposición de 'Rino'. Las únicas dos bajas obligadas por lesión son las de Yangel Herrera e Iñaki Rupérez.

La lista de convocados de la Real Sociedad ante Osasuna

De esta forma, la lista de convocados para enfrentarse a Osasuna en los octavos de final de Copa del Rey la componen: Álex Remiro, Marrero, Fraga, Jon Mikel Aramburu, Aihen, Zubeldia, Aritz, Caleta-Car, Sergio Gómez, Odriozola, Jon Martín, Gorrotxategi, Turrientes, Carlos Soler, Zakharyan, Brais Méndez, Sucic, Marín, Barrenetxea, Óskarsson, Guedes y Take Kubo.