Matarazzo no piensa tirar la Copa del Rey: "Es una oportunidad de hacer algo especial, habrá uno o dos cambios en el once"

El técnico de la Real Socieda ha justificado las ausencias de Goti y Karrikaburu en la lista, ha reconocido que la Copa es una vía ilusionante para el club y que sabe de la dificultad de superar a un rival como Osasuna

Pellegrino Matarazzo debuta este martes en la Copa del Rey con la Real Sociedad y no quiere sorpresas. El conjunto donostiarra se mide en Anoeta a Osasuna, por lo que ha dejado claro que no habrá muchas rotaciones. "Mencioné en el último día que es importante ver lo que hacen los jugadores en los entrenamientos. Tenemos que ver lo que necesitamos en el partido. No siempre depende solo de la forma. Hay jugadores que no estarán para 90 minutos y otros que sí. Estad seguros que pondremos un gran equipo. Habrá uno o dos cambios en la alineación", ha confirmado.

Sobre las sensaciones que le va transmitiendo el equipo, Matarazzo ha explicado: "Cuantos más partidos juegas, el equipo es mejor. Cuanto más juegas, mejor equipo eres. Lo sabemos, lo vemos. LaLiga es importante y queremos empujar. Pero mañana es una oportunidad de hacer algo especial".

Ahora vienen tres partidos en casa para hacerse fuertes

"Vemos solo el partido de mañana. Queremos que la gente venga a vernos, hago el llamamiento. Sé que viene una fiesta pronto, la Tamborrada. Algunos han cambiado sus ensayos para venir al partido, que les digan a sus empresas también que hay que ir a Anoeta".

Cómo ve a Sucic

"Está entrenando muy, muy bien, está dando pasos para ser consistente, más activo. Igual que otros jugadores. Cada día es mas difícil hacer un once. Son problemas que me gusta tener. No ha cambiado mi pensamiento sobre el mercado de invierno. Decidiremos con el tiempo. No es mi foco en este momento".

Mejoría defensiva

"En los últimos partidos hemos visto mejora en la defensa, individual y en grupo. Sabemos lo que tenemos que hacer, cómo presionar... Hay detalles que lo deciden todo. Hubo dos situaciones en las que no lo hicimos bien. Una fue una ocasión y otra hubo gol. Hay que estar enfocado en los 90 minutos y que quede claro cada uno de los detalles. Estamos en buen camino".

Goti y Karrikaburu, fuera

"Es una cuestión de balance, de lo que dan en cada posición. Marrero está entrenando muy bien, es muy bueno".

No tira la Copa

"Es una competición muy interesante. En los últimos años hemos ganado la Copa y hemos estado en semifinales. Es una posibilidad de llegar lejos y ganar algo especial. El partido de mañana lo haremos muy en serio".

Osasuna

"Osasuna siempre intenta pelear hasta el final del partido. Ellos han jugado con diferentes sistemas en el pasado. Siempre tienen mismo estilo y buena organización. También juegan bien ene largo. Mañana tenemos que jugar bien y ganar".

La Copa, una vía a Europa

"Necesitamos hacerles ver a los jugadores la oportunidad que tenemos. Es un partido, no hay dos. Esto tiene que estar claro y estará claro. Ya lo tienen y piensan igual. Fueron muy lejos en los últimos años".