La sombra de Sergio Francisco hace mella en la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo: el siguiente objetivo es la defensa

En la Real Sociedad se respira un ambiente diferente desde que Pellegrino Matarazzo se ha hecho cargo del primer equipo. La temporada del conjunto donostiarra era nefasta y las sensaciones sobre el terreno de juego no auguraban una mejoría de cara a la segunda vuelta del campeonato liguero. La destitución de Sergio Francisco, al que le quedó grande la aventura en Primera división, y la llegada del estadounidense ha supuesto un soplo de aire fresco para el cuadro 'txuri-urdin', aunque aún es pronto para sacar conclusiones ya que la etapa de Sergio Francisco sigue haciendo mella a Matarazzo, especialmente en la defensa.

Y es que los problemas defensivos han seguido estando vigente en los dos partidos en los que Matarazzo ha estado sentado en el banquillo blanquiazul, siendo el siguiente reto del estadounidense en su aventura española. El cuadro vasco es el único de LaLiga que ha encajado goles en 13 partidos de manera consecutiva, siendo la portería a cero una utopía para los donostiarras. En lo que va de curso, la Real Sociedad ha logrado mantener su arco imbatido en una sola ocasión, en la victoria ante el Mallorca por 1-0 en Anoeta. Desde entonces, el equipo de San Sebastián no ha terminado los partidos sin recoger el balón de la red y ha sumado, en 13 partidos consecutivos, un total de 18 goles. En el global de la temporada, tras 19 partidos jugados en Primera división, la Real Sociedad ha concedido 27 goles, cifra impropia para un equipo que comenzó el curso con aspiraciones a entrar en Europa. Además, los vascos son el sexto equipo más goleado de LaLiga, tan solo por detrás de Oviedo, Levante, Sevilla, Valencia y Girona.

Este es el panorama que ha heredado Matarazzo en la Real Sociedad por parte de Sergio Francisco, que no fue capaz de edificar una defensa sólida, como hizo en su día su antecesor, Imanol Alguacil. En sus dos primeros partidos, el estadounidense no ha sido capaz de cortar la hemorragia de goles concedidos, aunque lo ha suplido con un ataque más eficaz. Frenar los goles en contra es el siguiente reto de Matarazzo que prueba sistemas para encontrar la mejor versión de la plantilla blanquiazul. "Hubo algunos buenos momentos, pero también mucho que aprender. Paso a paso iremos viendo cada vez más cómo queremos jugar. Creo que ya hay una cierta claridad para nuestro equipo. Lo vimos la semana pasada y también lo vimos hoy, pero tenemos que seguir mejorando", destacó el entrenador del cuadro donostiarra tras la victoria ante el Getafe.