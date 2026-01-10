La Real Sociedad niega "conversaciones" por Karrikaburu: una opción que se reactiva

El director deportivo del club donostiarra, Erik Bretos, asegura que no hay negociaciones "con ningún club" para la salida del delantero, aunque en el Racing de Santander habían reconocido que quería "volver". Dicha opción está descartada, pero hay más en Segunda división

La llegada de Pellegrino Matarazzo le ha cambiado la cara a la Real Sociedad. El técnico estadounidense suma 4 puntos de 6 posibles tras empatar ante el Atlético de Madrid en el debut y vencer de gorma agónica este pasado viernes en Getafe. Pero no son pocos los que piensan que este resurgir no debe nublar la vista de los dirigentes donostiarras sobre la necesidad de acudir al mercado de enero en busca de gol. Tras la salida de Umar Sadiq al Valencia, se espera que también haga las maletas Jon Karrikaburu y ya se han tocado bastantes puertas en busca de otro punta que pueda ofrecer rendimiento inmediato, aunque oficialmente el discurso es el de máxima confianza en la actual plantilla.

La Real Sociedad no descarta fichar, pero confía en su plantilla

"Tenemos la responsabilidad de trabajar y estar preparados, pero sentimos que tenemos una plantilla amplia con jugadores de nivel en cada posición. Estamos pensando en desarrollar a esos jugadores", señaló al respecto el director deportivo, Erik Bretos, en la previa del encuentro disputado en el Coliseum, apuntando además al filial como fuente de eventuales refuerzos: "Tenemos al Sanse en Segunda y muchos jugadores están haciendo una gran temporada y queremos darles oportunidades".

Así, el responsable de la planificación txuri urdin insistió en que hay elementos de sobra en ataque para cubrir las necesidades del equipo, sin olvidarse de un Karrikaburu que, sin embargo, se quedó fuera de la lista ante Getafe por decisión técnica. "Tenemos ya piezas para cubrir esa posición con Oyarzabal, Óskarsson, Karrikaburu y Guedes, tampoco me quiero olvidar de Gorka Carrera", explicó, si bien resulta evidente que el de Elizondo tendrá muy difícil jugar con Matarazzo, como ya sucedió con Sergio Francisco.

Los números de Karrikaburu

A sus 23 años, y tras un carrusel de cesiones que le ha llevado a pasar por las filas de Leganés, Alavés, Andorra y Racing de Santander, fue precisamente su buen papel en el conjunto cántabro la campaña pasada, en la que firmó 9 goles y 5 asistencias en 45 partidos, el que le abrió las puertas de regreso a Anoeta. Pero a la hora de la verdad, el canterano apenas ha dispuesto de oportunidades. En total apenas suma 151 minutos, repartidos en seis partidos en LaLiga y otro en la Copa del Rey, sin haber sido titular en ninguno de ellos.

Por ello, el navarro ha asumido que lo mejor es salir de nuevo cedido y, entre todas las propuestas de Segunda división que tiene sobre la mesa, se había decantado por volver al Racing. "Quiere venir y le conocemos, pero el mercado no suele consistir solo en llegar a un acuerdo entre dos partes, sino entre tres", aseguró al respecto el director deportivo del club montañés. Chema Aragón.

El Racing de Santander ya ha fichado dos atacantes

Finalmente, dicha opción ha quedado descartada por las altas pretensiones de la Real Sociedad, que quiere incluir en el préstamo una opción de compra obligatoria que en El Sardinero consideran inalcanzable. Pero Erik Brtos niega que haya habido una negociación formal. "En este momento no hay conversaciones con ningún club por Karrikaburu. Con su entorno sí que tenemos una conversación muy fluida", advirtió.

El Sporting de Gijón no cierra la puerta

Sea como fuere, lo que está claro es que el Racing ya se ha olvidado del delantero txuri urdin, pues ha cerrado los fichajes del atacante georgiano Guliashvili, que también puede caer a banda, y el joven punta Manex Lozano, cedido por el Athletic Club. Por ello, se reabre de nuevo la vía del Sporting de Gijón, que según La Voz de Asturias se mantiene en dicha pelea pese a ser consciente de las dificultades por las elevadas exigencias económicas de la Real Sociedad. En el Molinón, no obstante, manejan otras opciones, como la del venezolano Alejandro Marqués, del Estoril, y algún tapado, mientras que el Real Zaragoza ya se postuló y parecía el mejor colocado antes de que el propio Karrikaburu se decidiera por el Racing.