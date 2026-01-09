Umar Sadiq, presentado con un curioso dorsal, desvela el motivo de su vuelta al Valencia: "Aquí me sentí como en casa, eso es lo que me motivó"

El delantero nigeriano ha sido presentado con el Valencia reconociendo que siempre tuvo en mente regresar a Mestalla y aunque durante el verano "no se llegó a un acuerdo", se preparó para volver en enero, destacando a Corberán como una figura importante en su regreso

Umar Sadiq ha sido presentado esta mañana como nuevo jugador del Valencia, con el que ha firmado un contrato de dos años y medio, hasta el 30 de junio de 2028. El delantero nigeriano, que ya llegó al Valencia en enero del año pasado en calidad de préstamo para seis meses, siempre tuvo en mente regresar a Valencia pero el pasado verano no hubo acuerdo entre el club y la Real Sociedad, por lo que ha tenido que esperar a la apertura del mercado de invierno.

Ahora, por fin está donde desea, lucirá un dorsal atípico para un delantero como es el número 6, pues el otro que estaba libre era el 2. "Primero de todo, estoy muy feliz de volver aquí. Es un placer regresar para representar al Valencia. Desde el año pasado que estuve aquí me he sentido como en casa y eso es lo que me motivó para regresar al Valencia. El club ha insistido, ambas partes lo hemos hecho, y por eso estoy aquí", ha comenzado diciendo Sadiq en su presentación.

Preguntado sobre si durante este tiempo ha seguido manteniendo el contacto con el vestuario del Valencia, Sadiq ha dicho: "Estuve en contacto con varios jugadores y les he escrito para desearles suerte antes de partidos. Intento verlos cuando estoy libre, así que he visto casi todos".

La figura de Corberán, importante para su vuelta

"El mejor entrenador para los jugadores es el que te da oportunidades y él me las dio la temporada pasada. Corberán es un entrenador que puede sacar lo mejor de mí mismo. El año pasado no pude darlo y confió en mí".

Está listo para jugar ante el Elche

"Físicamente estoy listo, estoy listo para jugar. Estoy preparado, lo he dicho esta mañana, que estoy preparado para jugar. Pero es una decisión que no depende de mí".

Pudo volver en verano

"Durante el verano hablamos de volver, pero no se llegó a un acuerdo. Lo importante es que estoy aquí y ha sido gracias al esfuerzo de todos".

Ya coincidió con Ramazani en el Almería, ¿ha hablado con él?

"No sé si se está hablando de que va a salir o no. Del pasado puedo decir que es un gran compañero, lo conozco desde hace tiempo, sé que puede dar mucho al equipo".

Por qué quería volver al Valencia

"Lo que me ha traído aquí es que desde el primer día sentí el amor del club, de los aficionados, es una cuestión de amor por el club. Me enamoró el club desde el primer día".

Qué sintió cuando en verano no se hizo su fichaje

"Antes del mercado tuve muchas conversaciones y cuando vi que no era posible me centré en entrenar, en estar en la mejor forma posible. Este mercado de invierno se ha hecho realidad poder estar en el Valencia. No recuerdo exactamente cuándo supe seguro que iba a llegar, pero estaba seguro de que este momento iba a llegar".

Se marca una cifra de goles

"Lo más importante no es cuántos goles puedo marcar sino cómo puedo ayudar al equipo, día a día. Lo más importante para mí es ayudar al equipo y volver a poner al Valencia en el lugar que se merece”

Corberán ha presionado por su fichaje

"Ha sido un esfuerzo conjunto de todo el club, incluido el entrenador, el que me ha traído aquí".