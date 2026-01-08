El Valencia hace oficial el fichaje de Umar Sadiq: las cifras definitivas del traspaso

El nigeriano vuelve a lucir la camiseta che y recalca que tanto él como el club han hecho "todo lo posible" para volver a unir sus caminos. De hecho, Peter Lim se ha tenido que rascar el bolsillo más de lo esperado para satisfacer las pretensiones de la Real Sociedad

Tras aterrizar en la capital del Turia este pasado miércoles y superar los reconocimiento médicos, Umar Sadiq es ya nuevo jugador del Valencia. El nigeriano ha firmado hasta 2028 tras el acuerdo alcanzado por el club de Mestalla y la Real Sociedad, que ha apretado para obtener la máxima tajada posible aprovechando las necesidades del conjunto che. Así, finalmente el traspaso ha quedado cifrado en 4 millones de euros más otro millón en variables (500.000 euros de fácil cumplimiento), que dependen tanto del rendimiento individual como colectivo, según el diario As.

Los números de Umar Sadiq

A sus de 28 años, el ariete de Kaduna regresa así a un Valencia en el que ya jugó la pasada campaña la segunda parte de la temporada, en esa ocasión como cedido por el club donostiarra. En esa primera etapa, participó en 19 encuentros y anotó seis goles claves para la salvación del Valencia. Tras ello, este pasado verano las tres partes negociaron también una venta que no se cerró y que se ha producido en el mercado invernal. Mientras tanto, el atacante ha jugado siete encuentros con la Real en este inicio de la temporada, cinco de la Liga y dos de la Copa del Rey, en los que ha anotado un gol.

"Feliz" por volver a Mestalla

“Estoy muy emocionado y feliz. Llevo esperando desde el verano pasado y, por fin, estoy aquí. Soy el chico más feliz del mundo. Quería volver aquí, hemos hecho todo lo posible por hacerlo realidad. El club también ha hecho el mayor esfuerzo posible. Estoy muy feliz de volver. El Valencia es uno de los clubes más grandes de España y se nota en la cultura y en la gente: nunca dejan solo al club. Una de las cosas que me ha hecho volver es la ambición. La temporada pasada vi cómo la afición quería los resultados y eso me hizo sacar lo mejor de mí. Aunque vine para media temporada, sabía que éste era el mejor sitio en el que estar y poder mostrar lo que puedo hacer”, ha asegurado Umar Sadiq en los medios del club, donde ha valorado su fichaje.

Elogios a Corberán

Además, el nigeriano no esconde que la figura de Carlos Corberán ha sido clave para su regreso. “Vino en un momento complicado y encontró la solución para el equipo. Volvimos a la posición adecuada y ahora es lo que intenta hacer y puede hacerlo. Por eso estoy aquí, para ayudar al equipo y al club a llevarlo al lugar que se merece. Se puede ver que el entrenador siempre intenta ir a por más, siempre tiene hambre de más. Eso es positivo. Lo único que necesitamos ahora son los resultados”, señaló.

La ilusión del Nou Mestalla

“El equipo lo está intentando. Con el nuevo proyecto, el Nou Mestalla… antes de todo esto, necesitamos recuperar el nivel deportivo. Todo tiene que ir bien en el campo y el Valencia volverá a estar donde se merece. Es un sueño para cualquiera jugar en este tipo de estadios y, especialmente, para un gran club como el Valencia. Estamos deseándolo”, añadió sobre la próxima mudanza a la nueva casa del valencianismo, lanzando también un mensaje la afición: "Gracias por vuestro apoyo, por los mensajes, al fin estoy aquí. Vuestro apoyo significa mucho para todos. Amunt, Valencia”.