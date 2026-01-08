Lo que rodea al fichaje de Sadiq: De los 750.000 euros por la Bota de Oro y el medio kilo por ser Pichichi al traspaso al Valencia

El delantero nigeriano ha pasado este jueves el reconocimiento médico con el Valencia CF, estando a la espera de la oficilidad de su fichaje por el conjunto che, que abonará finalmente a la Real Sociedad cinco millones de euros por su traspaso, sin variables

Umar Sadiq ya es historia en la Real Sociedad, habiendo pasado en la mañana de este jueves el reconocimiento médico con el Valencia CF, club que ha realizado un importante esfuerzo económico ahora en enero, después de que en verano no fuera capaz de cerrar el traspaso.

Finalmente, tal y como avanza El Diario Vasco, la Real Sociedad y el Valencia CF han llegado finalmente a un acuerdo por valor de cinco millones de euros sin variables. Un acuerdo definitivo que ha demorado el ‘dead line’ unas horas más de lo esperado, después de que las primeras filtraciones hablaran de un fijo menor y una parte importante del trato en base a variables por rendimiento. Algo que no acababa de ver con buenos ojos el conjunto ‘txuri urdin’. Lógico, en cualquier caso, teniendo en cuenta el rendimiento ofrecido por Sadiq como blanquiazul, siendo, posiblemente, el peor fichaje del conjunto de San Sebastián en la última década.

Con la Real Sociedad, Umar Sadiq ha acumulado 2.249 minutos en 57 partidos desde que llegó en la 22/23, consiguiendo cinco goles y cuatro asistencias. Un rendimiento que ha estado claramente determinado por la grave lesión que sufrió prácticamente nada más aterrizar en San Sebastián. Y es que tras ello, Sadiq nunca ha sido el que arribó desde la UD Almería.

Sadiq: De los 750.000 euros por ganar la Bota de Oro a salir por la puerta de atrás de la Real Sociedad

Buena prueba del mal negocio que ha supuesto para la Real Sociedad el movimiento de Umar Sadiq son las diferencias entre las variables de cuando lo fichó a ahora. Mientras que en septiembre de 2022 el conjunto ‘txuri urdin’ abonó por el delantero nigeriano 20 millones de euros al Almería más otros cinco en variables, Sadiq se ha marchado ahora a cambio de cinco kilos y tras una ardua negociación para tratar de conseguir elevar el fijo el conjunto vasco, después de que las primeras informaciones hablaran de un acuerdo por tres kilos más el resto en variables.

Sadiq, que firmó hasta 2028, disponía en su contrato con la Real Sociedad de cláusulas que podían cumplirse a lo largo de cualquier año de contrato. Así, la Real debía pagar un millón de euros más si conseguía clasificarse para la Champions y Sadiq jugaba un mínimo de 25 partidos como titular. De no serlo, debían pagar tan sólo medio millón de euros si se clasificaban para Champions. Una cantidad similar iría para el Almería si la clasificación era para la Europa League y Sadiq jugaba de inicio los citados 25 encuentros. La mitad, si no era el nigeriano titular.

Otros tres millones en variables eran mucho más llamativos. Por ejemplo, la Real Sociedad debía abonar un kilo extra si ganaba LaLiga, mientras que abonaría 750.000 euros si Umar Sadiq era Bota de Oro; es decir, máximo goleador de todas las ligas europeas. La misma cantidad iría a las arcas del Almería si la Real hubiera alcanzado las semifinales de la Champions, mientras que sería medio millón lo que habría tenido que pagar si hubiera sido Pichichi de Primera división.

Ahora, teniendo en cuenta el rendimiento ofrecido por Sadiq con la elástica de la Real Sociedad, aquellas cifras en variables suenan, incluso, más insólitas que en el momento en el que se firmaron, cuando ya llamaron mucho la atención. En el Valencia, Sadiq tratará de reconducir nuevamente su carrera haciendo un esfuerzo económico. De hecho, se ha rebajado el sueldo para ello.