Umar Sadiq aterriza para firmar por el Valencia: los detalles de la operación con la Real Sociedad

El delantero nigeriano debe someterse mañana a los exámenes médicos, paso previo a su firma por el conjunto che hasta 2028. Incluso no se descarta que pueda estar ya el sábado en la lista para el choque ante el Elche

Carlos Corberán tendrá en las próximas horas al delantero que deseaba para reforzar su ataque. La dolorosa derrota sufrida en la última jornada ante el Celta de Vigo (4-1) ha precipitado los acontecimientos y el Valencia ha puesto toda la carne en el asador para cerrar el fichaje de Umar Sadiq. Durante semanas se temió un nuevo culebrón como el vivido el pasado verano, sin final feliz. La intransigencia de la Real Sociedad hizo que Ron Gourlay tocase a otras puertas, pero este pasado martes, como regalo de Reyes, quedaba perfilado un acuerdo al que se solo le falta la oficialidad.

Así, el ariete nigeriano ha viajado esta tarde desde San Sebastián rumbo a la capital del Turia, adonde ha llegado para someterse mañana al preceptivo reconocimiento médico, paso previo a la firma de su contrato. En esta ocasión, no llega como cedido, sino traspasado a título definitivo, comprometiéndose con el club che hasta 2028, una campaña más de las que tenía aseguradas en el conjunto donostiarra.

Las cifras del traspaso de Umar Sadiq

Finalmente, el Valencia pagará algo más de tres meilones de euros en concepto fijo, si bien se contemplan variables no muy difíciles de conseguir que pueden elevar la cifra hasta los 4,5 millones, cantidad a la que ha remitido la Real Sociedad desde el primer momento. El esfuerzo valencianista, por tanto, ha sido considerable, pues su primera oferta se quedó en 2,5 millones.

Por ello, dadas las diferencias, se habían tanteado otras opciones en los últimos días, como la del uruguayo Martín Satriano, desvelada por ESTADIO Deportivo. Además, también se ha sondeado a Patson Daka, del Leicester, al tiempo que anteriormente habían salido a la palestra nombres como los del neerlandés Thijs Dallinga, del Bolonia, o el rumano Louis Munteanu, del Cluj. Pero el deseo de Corberán siempre fue el de tener de vuelta a Umar Sadiq y este mismo jueves podría tenerlo de nuevo a sus órdenes.

Umar Sadiq se baja el sueldo para jugar en el Valencia

El nigeriano, que apenas ha jugado siete encuentros este curso con la Real Sociedad, tampoco entraba en los planes de Pellegrino Matarazzo, sustituto de Sergio Francisco, pero el club txuri urdin ha apretado para sacar la máxima tajada posible. Ya el pasado verano se tensó tanto la cuerda entre las partes que el jugador acabó en la plantilla donostiarra sabiendo que no contaba para su entrenador. Por el camino rechazó ofertas de Turquía y también del Girona. Pero su objetivo siempre ha sido volver a Mestalla e incluso se ha bajado su salario para facilitar el fichaje.

Los números de Umar Sadiq en el Valencia

Con la camiseta che, Umar Sadiq disputó 19 partidos en el segundo tramo de la pasada temporada, en los que firmó seis goles, superando por poco los 1.000 minutos de juego. De este modo, se trata de un refuerzo que llega para ofrecer rendimiento inmediato y no necesita adaptación. tanto es así, que podría entrar en la convocatoria para el importante duelo de este próximo sábado en casa ante el Elche.

Una vez cerrada la incorporación del delantero deseado, que debe elevar la competencia en una línea que ya cuenta con Hugo Duro y Lucas Beltrán, el Valencia se centra ahora en la llegada de un central, siendo un pivote defensivo y un extremo los otros fichajes que ha puesto sobre la mesa Corberán.