Pellegrino Matarazzo le manda un mensaje claro a Umar Sadiq y Luka Sucic

La Real Sociedad comenzó una nueva etapa bajo el mando del entrenador de Estados Unidos con un valioso empate contra el Atlético de Madrid lleno de buenas sensaciones en donde estos dos futbolistas no tuvieron ni un solo minuto, viendo como su técnico apostaba por otros compañeros

Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, no le dio minutos a Umar Sadiq y Luka Sucic en el partido contra el Atlético de Madrid.Cordon Press

La Real Sociedad inició, aprovechando el inicio del año 2026, una nueva etapa con Pellegrino Matarazzo como entrenador, quien ha relevado al sustituido, por los malos resultados, Sergio Francisco. El equipo txuri-urdin consiguió un valioso empate a uno frente al Atlético de Madrid, dejando muy buenas sensaciones, ya que compitió hasta el final e incluso tuvo ocasiones para ganar. Ese encuentro liguero, que fue el estreno de Pellegrino Matarazzo en el banquillo de la Real Sociedad, también sirvió para mandarles un mensaje a dos jugadores que, si tenían dudas, ya saben que van a tenerlo muy difícil en lo que resta de temporada. Estos dos futbolistas no son otros que Umar Sadiq y Luka Sucic.

Más allá de las buenas sensaciones y el resultado, el partido también dejó muy claras las primeras intenciones de Pellegrino Matarazzo con algunos jugadores de la Real Sociedad. Dos jugadores para los que no ha cambiado la vida son Umar Sadiq y Luka Sucic que siguen siendo irrelevantes o teniendo poco protagonismo. La misma situación que tenían con Sergio Francisco, el anterior técnico de la Real Sociedad. Esta decisión hace que las opciones de que los dos jugadores tengan aún más opciones de salir en este mercado de fichajes de invierno del equipo txuri-urdin.

Umar Sadiq y Luka Sucic se quedaron sin jugar en el partido contra el Atlético de Madrid

Umar Sadiq y Luka Sucic ya saben que siguen siendo jugadores secundarios en la Real Sociedad y que no se han visto beneficiados con la llegada del entrenador Pellegrino Matarazzo. El técnico de Estados Unidos convocó a los dos jugadores, pero a ambos los dejó en el banquillo. Lo peor para Sadiq y Sucic es que no fueron seleccionados para entrar en el partido contra el Atlético de Madrid y vieron como otros compañeros que juegan en sus posiciones sí lo hicieron.

En la delantera, Pellegrino Matarazzo prefirió a Guedes, Kubo y Oyarzabal y luego le dio entrada a Barrenetxea y Oskarsson, siendo Sadiq descartado para cambiar el signo del encuentro. En el centro del campo, Sucic vio jugar a Turrientes, Carlos Soler y Brais Méndez y luego a Zakharyan y a Pablo Marín. El croata además sabe que Gorrotxategi es importante y que está llamado a jugar, no haciéndolo contra el Atlético de Madrid porque estaba sancionado.

Umar Sadiq y Luka Sucic apuntan a salir de la Real Sociedad en el mercado de fichajes de invierno

Con esta situación, los futuros de Umar Sadiq y Luka Sucic parecen más claros que nunca: salir de la Real Sociedad en este mercado de fichajes de invierno.

Los dos futbolistas han sido de los fichajes más decepcionantes en las últimas temporadas. El delantero costó 20 millones de euros y el centrocampista unos 10 millones de euros, pero ningunos de ellos ha cumplido con las expectativas que había puestas en él. Es por ello que el club txuri-urdin quiere darles salida en el este mercado invernal.

Umar Sadiq tiene claro que lo mejor para él es cambiar de aires y está esperando al Valencia CF, pero el club de Mestalla no ha llegado a un acuerdo con la Real Sociedad. Por su parte, a Luka Sucic lo están ofreciendo por equipos de la Serie A de Italia después de que haya perdido todo el protagonismo en el equipo vasco.