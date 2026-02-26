Martín Demichelis, en negociaciones para ocupar el banquillo del Mallorca

Con la salida de Jagoba Arrasate del RCD Mallorca, el conjunto bermellón empieza a buscar un nuevo entrenador. Con una lista de candidatos predefinida, aparece la figura de Martín Demichelis, que gana fuerza e inicia los primeros contactos, mientras que, ante la Real Sociedad, estará en el banquillo Gustavo Siviero

Hace unos días el Mallorca sorprendía con la destitución de Jagoba Arrasate como primer entrenador. La noticia llegaba con el equipo en zona de descenso, a 1 punto de la salvación, y tras la derrota frente al Celta por 2 a 0 en Vigo. Con el conjunto bermellón en la cuerda floja, la entidad decidió cesar al vasco tras enunciar un comunicado oficial. La noticia sorprendía precisamente por el tiempo trascurrido desde la derrota y unas declaraciones de Pablo Ortells, CEO de Fútbol del Mallorca, donde defendió al hasta entonces su entrenador.

Más adelante saltaría la noticia, el cese vino desde arriba. Andy Kohlberg, dueño y máximo accionista del club bermellón, dio la orden directa de despedir a Arrasate, no dando tiempo a la planificación deportiva para encontrar un sustituto de garantías de cara a una nueva jornada de LaLiga.

Demichelis, la nueva y prioritaria opción

En el proceso de búsqueda de un nuevo técnico para el Mallorca, ha aparecido en las últimas horas el nombre de Martín Demichelis que, según avanza Matteo Moretto, ya se habrían producido los primeros contactos entre la entidad y el argentino, actualmente sin equipo.

Tras colgar las botas en 2017 en el Málaga, el que fuera defensa en grandes equipos europeos como Bayern Múnich, Atlético de Madrid o Manchester City inició su andadura en los banquillos.

Demichelis comenzó siendo asistente en el Málaga, su último club, para luego dirigir a diversos equipos de las categorías inferiores del Bayern Múnich. Tras alcanzar el filial bávaro en 2021, tendría su oportunidad como entrenador de primer nivel en la Primera división de Argentina, de la mano de River Plate, el club que le vio crecer como jugador.

Con River demostró su máximo potencial como entrenador. En 87 partidos dirigidos, el argentino logró 52 victorias, 16 empates y 19 derrotas, proclamándose Campeón de Argentina, de la Supercopa Argentina y sellando el triplete con el trofeo de Campeones de Argentina.

Una vez acabó su etapa en Argentina, se marchó a México para dirigir al Rayados de Monterrey desde agosto de 2024 hasta mayo de 2025. En total, 265 días al enfrente del cargo donde pudo dirigir 43 encuentros, con un balance de 20 triunfos, 11 empates y 12 derrotas. Su etapa en Monterrey no trascurrió como se esperaba y, tras su cese, el preparador argentino actualmente se encuentra sin equipo.

La apuesta personal de Ortells

Con todo ello, la apuesta por un entrenador que lleva casi un año libre parece arriesgada, pero Pablo Ortells tendría mucha confianza depositada en él y su estilo de juego, basado en un 4-2-3-1 con los interiores bien abiertos y un delantero referencia.

En ese sistema, jugadores como Virgili podrán sacar su máximo potencial, mientras que Muriqi, en un gran estado de forma, seguiría liderando la punta de ataque en busca de potenciar el juego aéreo.

La solución momentánea para el banquillo

Con los contactos tan solo iniciados y sin tiempo para dirigir una sola sesión de entrenamiento, la llegada de Demichelis para la jornada 26 de LaLiga resulta imposible. Así, si no ocurre alguna sorpresa repentina, el entrenador del Mallorca en Son Moix ante la Real Sociedad será Gustavo Siviero, que ya ha dirigido al equipo durante la semana.

Con el tiempo apremiando, el sustituto de Arrasate no deberá de tarda en llegar, donde Toni Amor, auxiliar de Javier Aguirre en la Selección de México, García Pimienta, actualmente sin equipo y Luis García Plaza, entrenador del último ascenso bermellón a Primera, completan la lista de entrenador que baraja el Mallorca.