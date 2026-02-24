Jagoba Arrasate explica el motivo de su destitución del Mallorca y elige el mejor y peor momento en el club

El ya exentrenador del conjunto balear ha querido decir adiós de manera oficial a su etapa en el equipo bermellón, en una rueda de prensa donde han estado presente la mayoría de jugadores de la plantilla

Jagoba Arrasate ya es historia del Mallorca. El conjunto balear comunicó en la noche de ayer la destitución del técnico, decisión tomada por la crisis de resultados que está atravesando el equipo. De hecho, ya son seis partidos donde han caído derrotados en este comienzo de año, lo que les mantiene en la decimo octava posición de la tabla con 24 puntos. Tras ello, el entrenador vasco ha decidido hablar, ante los medios de comunicación y con la presencia de la mayoría de la plantilla, para analizar sus sensaciones con el adiós del club bermellón.

Jagoba Arrasate se abre para analizar su adiós del Mallorca

En este sentido, Jagoba Arrasate ha explicado qué siente en su despedida del Mallorca: "Para mí, este es un momento muy emotivo, pero no voy a buscar tres pies al gato y como es lógico, acato la decisión del club. Hay que desdramatizar pero es cierto que empezamos un proyecto de tres años muy potente y que hemos acabado sobreviviendo. No hemos podido, no hemos acertado. ¿Si estoy sorprendido? Sí, la verdad. No me lo esperaba. Es cierto que la dinámica no era buena, pero esperaba poder ganar a la Real Sociedad este sábado y también es cierto que esperaba más de mí, aunque ya tendré tiempo de analizar todo lo que ha pasado este año".

Por otro lado, Jagoba Arrasate reflexionó en su despedida: "A veces la vida no te da lo que quieres, sino lo que necesitas. Aquí he sufrido mucho, ha sido la temporada que más he sufrido desde que soy entrenador. Venía de estar seis buenas temporadas en Osasuna y aquí quizá esperaba otras cosas; ahora no hay que mirar eso, sólo apoyar a los jugadores para que consigan la permanencia. Espero estar aquí el día del último partido de Liga contra el Oviedo para abrazar a estos futbolistas y felicitarles por la permanencia". Sobre si ha sido destituido por ser "demasiado buena persona", el técnico apuntó que no cree "que haya sido por eso, aunque este es el mejor halago que pueda recibir. Soy un hombre de club y ahora lo que hay que hacer es apoyar al nuevo técnico, no sé quién va a ser, y a los jugadores para que consigan el objetivo".

Jagoba Arrasate recuerda el episodio con Dani Rodríguez

De la misma manera, Jagoba Arrasate siguió recordando la temporada y media que ha estado siendo el dueño del banquillo del Mallorca: "Ha sido un aprendizaje, porque empeño y trabajo no ha faltado. ¿Si creo que esta plantilla es capaz de conseguir la permanencia? Estoy convencido y, repito, espero estar aquí para felicitarles a final de la Liga. Quiero pensar que este grupo tiene más de lo que nosotros le hemos sabido sacar".

Por último, Jagoba Arrasate destacando el posible motivo de su destitución y ha elegido el mejor y peor momento en el Mallorca: "La necesidad de que el equipo reaccione. Personalmente estoy metido en la dicotomía de saber qué ha fallado. Me quedo con la ilusión de aquel primer partido ante el Real Madrid y a la hora de hablar de lo peor, está lo que pasó con Dani Rodríguez. Allí perdimos los tres: el club, él y yo".