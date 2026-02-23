El Mallorca sorprende con la destitución de Jagoba Arrasate

El club balear ha decidido despedir al técnico vasco después de tres derrotas consecutivas que mantienen al equipo en puestos de descenso, trabajando ya en la contratación de un sustituto para pelear por la permanencia en las 13 jornadas que restan

Por sorpresa, pues no se esperaba tal decisión pese a la delicada situación clasificatoria, el Mallorca ha anunciado en la noche de este lunes la destitución de Jagoba Arrasate como entrenador del primer equipo bermellón. La mala racha de tres derrotas seguidas, que ha llevado al conjunto insular a ocupar posiciones de descenso en LaLiga, ha colmado el vaso de la paciencia de la entidad balear, que ya trabaja en la búsqueda de un relevo para afrontar las 13 últimas jornadas del campeonato.

La razones del despido de Arrasate

El club explicó, mediante un comunicado, que el despido del técnico vasco se toma "tras un análisis de la situación deportiva, que responde a la voluntad del club de abrir una nueva etapa con el objetivo de revertir la dinámica actual y afrontar con las máximas garantías los retos que restan de temporada".

La realidad es que el elenco mallorquinista ha vivido en una dinámica negativa desde 2025, cuando perdió toda la inercia positiva que había creado en los primeros meses con el entrenador de Berriatúa a los mandos. Así, tras acabar decimoquinto la pasada campaña, el declive ha continuado y en la presente temporada no ha sido capaz de revertir la situación, siendo especialmente pobre el rendimiento ofrecido a domicilio, con una sola victoria.

Los números de una pobre temporada

El Mallorca es decimoctavo en LaLiga EA Sports tras sumar seis victorias, seis empates y 13 derrotas en lo que va de curso, lo que le ha hecho pasar ya 10 jornadas en posiciones de descenso a Segunda División, con sus 24 puntos, a uno pese a todo de la salvación que marca en estos momentos el Elche.

La entidad añadió que "quiere agradecer públicamente el trabajo, la profesionalidad y la dedicación mostradas por Jagoba Arrasate y todo su staff técnico durante su periodo al frente del equipo", al que llegó con un buen cartel tras acabar su etapa en Osasuna. De hecho, estuvo también en la agenda del Sevilla FC, pero prefirió firmar un contrato de tres temporadas con el Mallorca, del que no ha llegado a completar ni el segundo.

El Mallorca le desea "suerte" y busca un relevo

"Su compromiso diario y su comportamiento ejemplar han estado siempre a la altura de lo que representa esta entidad", agregó el comunicado, con el que el club bermellón le deseó "la mayor de las suertes tanto a nivel personal como profesional en sus futuros proyectos".

Desde ya, en Son Moix se ponen manos a la obra para buscar a un nuevo entrenador que consiga la permanencia en la máxima categoría del fútbol español. Pero de momento no está nada claro si llegará a tiempo para sentarse en el vital encuentro del próximo sábado ante la Real Sociedad en casa, cita en la que no faltará en el palco el propietario de la entidad, Andy Kohlberg.